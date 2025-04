El Mérida gana con lo mínimo

«Estos tres puntos son oro para nosotros»

Casi no había terminado su partido del domingo y ya estaba pensando el técnico del Mérida en el del siguiente sábado: «Ahora afrontamos un partido en casa donde podemos dar un paso muy importante». Porque, aunque no sufrió demasiado para ganar, no lo tuvo tan fácil su equipo. O al menos, como el entorno esperaba. «Venimos escuchando toda la semana que estábamos obligados a ganar. Y cuando pasa eso hay dos opciones: o sabes sufrir o sales con el traje de chaqueta y te vas con la cara partida». El Mérida supo sufrir: «Nos ha costado entrar al partido. Sabíamos que tendríamos muchas opciones de hacer daño en transición, a la contra, y así han venido los goles. El partido ha ido más o menos por donde queríamos. En el descanso hablamos de no salir relajados, y no entramos mal, pero cada vez nos han ido aculando más. Hasta el penalti no me ha gustado la segunda parte del equipo: nos costaba salir tras recuperar, defendíamos muy metidos en el área… Al menos eso, defender el área, lo hemos hecho bien. Tras ese acierto en la parada de Palomares, el equipo ha empezado a sufrir menos. Para de dónde veníamos, estos tres puntos son oro para nosotros», concluyó David Rocha.