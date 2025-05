El Mérida se fía de sí mismo

R. P. Mérida Martes, 27 de mayo 2025, 22:11 Comenta Compartir

Los que llevan varias décadas de fútbol a sus espaldas lo tienen demasiado claro estos días: este Mérida tiene pinta de celebrar algo a finales de junio. Se basan, sobre todo, en el poso que se han ganado muchos de sus jugadores a través de su rendimiento (los Liberto, Eslava, Doncel, Juanjo, Athuman y compañía) y en el estado de ánimo que ha cultivado el equipo en los últimos dos meses de competición (sólo una derrota en diez jornadas y en el feudo del campeón de grupo). Sólo le ponen un pero, más allá del puntaje a domicilio: las concesiones defensivas.

Aunque el equipo sigue siendo alegre y fiel al estilo implantado por su entrenador desde pretemporada, sí es cierto que sin balón ha mejorado lo suficiente como para que el playoff le tome muy en serio: a excepción del último partido ante el Atlético B, por todas las rotaciones que sufrió el 'once', el Mérida sólo ha encajado cinco goles desde que perdiera en Villarreal a mediados de marzo. Por contextualizar este dato, en los otros diez partidos de 2025, el equipo había recibido 20 goles. De ahí que se haya clasificado para las eliminatorias de ascenso con los mismos goles encajados que anotados, a diferencia del +5 del Antequera, del +18 del Ibiza, del +16 del Real Murcia y del +11 del Ceuta.

Sergi Guilló localizó el problema en la presión asfixiante de su equipo. «Es que, antes presionábamos absolutamente todos los pases del rival. Y a veces saltábamos tarde, nos superaban y el contrario siempre encontraba al hombre libre o los espacios para hacernos daño». Cosa que no ha sucedido en los últimos diez partidos: «Ahora seguimos queriendo presionar, pero ya elegimos los momentos en los que estamos más preparados. A veces el equipo contrario está en campo propio y no pasa nada, no vamos», continúa Guilló.

«Creo que hemos llegado al momento de la temporada donde el equipo tiene que sentir seguridad en la defensa de los últimos metros. El otro día, en Huelva, a pesar de que el equipo pasa más tiempo en su campo del que nos gustaría, yo nunca tuve la sensación de que el equipo estuviera sufriendo, de que hubiera ocasiones claras, de que el rival estuviera cerca del gol. El equipo ha madurado mucho con el paso de los partidos y ahora estamos en una mejor situación que la que teníamos hace meses».

De hecho, a pesar de que el filial de la Real Sociedad es el equipo menos goleado del otro grupo (33 goles), ha encajado dos goles más que el Mérida en los últimos dos meses de competición. Esta mejoría, adjunta a la ilusión y al estado de ánimo del vestuario romano, provoca que los emeritenses entren con posibilidades a esta especie de final a cuatro para ascender a Segunda. No importa que la Real llegue en parecido estado de forma, o que vaya a estar reforzada por chicos que bajan de dinámica de primer equipo o que pierda a varios efectivos por las convocatorias internacionales. El Mérida se fía de sí mismo.

El club ya ha vendido más de 2.000 entradas En lugar de cortar y pegar los típicos lemas motivacionales de otros, el vestuario del Mérida ha resuelto tatuarse el grito que les pegó su entrenador hace algo más de un mes: 'que no lo deseen más que nosotros'. Y bajo esa frase se está orquestando toda la ilusión de una ciudad que desde hace 17 años no sueña con un ascenso al fútbol profesional. Más allá de la perenne polémica cada vez que el club publica unos precios, nadie que quiera ver al equipo de su ciudad intentar un ascenso a Segunda va a reparar en si cinco euros más o cinco euros menos. Por eso el club ya lleva despachadas más de 2.000 localidades entre abonados y no abonados en dos días de taquillas abiertas. La intención es superar el domingo, de largo, la mejor entrada de la temporada, que fue ante el Sevilla Atlético con poco más de 6.000 espectadores. Aún quedan muchos abonados por retirar su suplemento, pero el club es muy optimista con el tirón habitual a final de semana. Eso sí, recuerda que los abonados tienen de plazo hasta el viernes a las 10.00 horas.