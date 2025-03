El Mérida espera recuperar las buenas costumbres

El Mérida comparece este sábado en Valdebebas con su discurso impertérrito de siempre: «Nosotros miramos hacia arriba», refrenda Sergi Guilló desde la séptima ... plaza de la clasificación. «Si nos tocase mirar hacia abajo, miraríamos sin problemas hacia abajo. Pero si estamos en mitad de la tabla, miramos sin duda hacia arriba. Además, yo eso a los jugadores también se lo detecto. El comentario en el vestuario es que 'si ganamos nos acercamos a tal o cual equipo' y no que 'si ganamos, nos alejamos de la zona de descenso'. Esa mentalidad es muy positiva».

Su rival de esta jornada, el Real Madrid Castilla, es el filial peor clasificado del grupo, pero el antepenúltimo puesto engaña. Es verdad que tiene muchos problemas de efectivos, pero es el rival de abajo «que tiene más goles a favor que en contra y que los partidos que ha perdido han sido todos por la mínima», subraya el cuerpo técnico emeritense. Están lesionados Pablo Ramón, Palacios, Borja Alonso, Andrés Campos, Jacobo, Cuenca y Jeremy de León; son dudas Manuel Ángel y Edgar; y Carlo Ancelotti volverá a tirar seguro de Asencio y a lo mejor del guardameta Fran González y del delantero Gonzalo García.

«Ojalá se vuelva a llevar a Gonzalo», suspira Sergi Guilló. El delantero blanco es uno de los mejores goleadores de la categoría: el segundo máximo artillero del grupo y ha marcado en las últimas cinco jornadas (triplete al Intercity incluido). «A mí me ha encantado todo lo que le he visto. Es carne de Primera División el año que viene. Tiene una mentalidad ganadora, un brinco brutal de cabeza, puede jugar en punta o en segunda línea… ojalá que lo llame otra vez el primer equipo y no esté», recalca el entrenador del Mérida.

Aparte de las consabidas ausencias de Álvaro Juan, Miki Muñoz y Jack Beer, Sergi Guilló no podrá contar con el delantero Mizzian, descartado por unas molestias musculares en el golpeo. «Además, tenemos a algunos jugadores tocados, pero no están descartados para el partido». Sí están ya para noventa minutos futbolistas fundamentales como Doncel o Raúl Beneit. «Me preocupa esta situación porque cuando no son las molestias de uno, son las molestias de otro. Hay que encontrar soluciones porque vamos justos. El plan B está muy señalado incluso antes del partido».

Castilla: Fran González; David Jiménez, Kike Ribes, Mario Rivas, David Ruiz, Yusi; Chema Andrés, Antonio David; Hugo de Llanos, Víctor Muñoz y Gonzalo. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Saúl del Cerro, Climent; Pablo Ganet, Juanjo Sánchez; Busi; Doncel, Liberto y Pablo García o Javi Eslava. Árbitro: Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz.

Estadio y hora: Alfredo Di Stéfano, Valdebebas, 21.30.

A pesar de ello, el Mérida viajará con otro ánimo en la cara. «Por supuesto, la victoria del otro día nos quitará ansiedad, estaremos menos imprecisos y realizaremos mejores controles. Esa victoria descarga y nos dará la calma necesaria. Ahora, para volver a ganar fuera de casa, lo que tenemos que hacer es acertar y tener tranquilidad, volver al nivel de calma de antes que nos lleve a ejecutar bien el plan de partido. Y, si podemos, dar un paso adelante en el balón parado, que llevamos tiempo sin hacer gol y varios encajados en contra». Los de Raúl González, en crisis de resultados, sólo han ganado dos partidos y ambos en Valdebebas.

Dos detalles importantes más del partido son el horario y el colegiado. «Es un horario un poco peculiar, así que esperamos frío. Ellos también se han quejado de empezar a las 21.30, pero no pondremos excusas», opina Guilló en la previa. La fecha se cambió hace varias semanas para que el filial blanco no coincidiera con el primer equipo, que juega el domingo a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu. Así que la expedición emeritense viajará en el día y descansará tras la comida en Las Rozas.

El árbitro del partido será Manuel Camacho Garrote, el mismo que pitó el penalti de Bonaque ante el Villarreal B en el Romano que supuso el 1-1 definitivo. «Me ha pitado más veces y ha hecho un buen papel. Nunca creo que un árbitro vaya en forma premeditada a perjudicar a nadie. Dije aquello porque estábamos en mala racha de decisiones arbitrales y estaría caliente. No me preocupa».