El Mérida espera el enero más tranquilo desde su refundación

Desde su refundación en 2013, el Mérida ha convivido con eneros muy movidos, como el del 2020 ó 2018 con hasta ocho fichajes, y eneros ... muy pasivos, como el del 2022, cuando el club tan sólo incorporó a Nacho Goma y Diego López en el mercado de invierno. El que está a la vuelta de la esquina apunta a expectativas muy bajas. Si cuadra alguna cesión o un jugador libre sub-23, se ocupará la ficha que dejó libre el pasado mes de noviembre Charbel González, aunque seguramente no llegue un lateral. Y si hay algún que otro movimiento más, será porque algún futbolista sin minutos pida salir o porque llegue una oferta considerable por algún jugador que haya rendido muy bien en la primera vuelta.

La situación actual del equipo de Sergi Guilló, sexto clasificado, en puestos de Copa del Rey, mejor local de la categoría, con los mismos puntos que el cuarto clasificado y siete por encima del descenso, no obliga a agitar el vestuario. De hecho, estos cuatro primeros meses de competición han incitado a que clubes pongan su interés sobre varios futbolistas de la actual plantilla emeritense. Si bien ninguno de ellos, salvo oferta desorbitada, saldrá del Romano en el próximo mes.

Antes de partir hacia Elche, el técnico del Mérida se sentó con la dirección deportiva para tratar el asunto del maquillaje en la plantilla. «Valoramos opciones y posiciones que se pueden reforzar. Yo ahí sólo doy mi opinión: qué se puede mejorar, lo que veo en el día a día… pero no decido. Tengo claro qué situaciones podríamos mejorar, pero yo no tomo la decisión final», explicó antes de marcharse de vacaciones navideñas Sergi Guilló. La comisión deportiva, conformada por Mark Heffernan, Alejandro Pérez, David Rocha y Bernardo Plaza, ni ha dicho nada al respecto en público ni tiene intención de pronunciarse siquiera en privado. Así que todo lo que se pueda deducir, salió de la boca del entrenador emeritense en la última previa del año.

¿Vendrá un sustituto del sub-23 Charbel González en el lateral derecho? «No lo creo. A Felipe Alfonso lo veo muy titular. Es un seguro cuyo nivel no te crea dudas. Un día malo de Pipe te saca un seis. Además, hay jugadores que, ante una baja suya, pueden ocupar esa demarcación, como Matteo (Prevedini) o Raúl Beneit. Incluso podríamos utilizar ahí a Álvaro Juan si jugamos con una defensa de cinco. No veo obligatorio firmar un lateral derecho sí o sí. Tenemos jugadores para solucionar ese problema».

Si el club se animara a completar esa ficha, lo más seguro es que fuera a por un extremo. A la espera de la recuperación de Álvaro Juan, el cuerpo técnico emeritense sólo cuenta con dos jugadores con características de extremos como Liberto Beltrán y Carlos Doncel. Porque la otra opción, la de un pivote defensivo, estaría bien cubierta con Pablo Ganet, Saúl del Cerro, Juanjo Sánchez, Raúl Beneit o incluso Matteo Prevedini. Partiendo incluso de que la idea de juego del entrenador no pasa por un futbolista que se parezca a Luis Acosta.

¿Habrá entonces varios o pocos movimientos en el mercado de invierno? «Mi carta a los Reyes Magos no sería muy extensa. Es verdad que el equipo anda muy bien, pero es que yo busco mirar hacia arriba. Si la dirección deportiva me dice que me va a traer un delantero que viene con 20 goles y un portero que nos va a dejar muchas puertas a cero, yo quiero mejorar. Porque todo se puede mejorar. Pero estoy muy contento con todos los jugadores que tengo. El nivel está siendo alto. Sólo si un jugador pidiera salir…».

Sólo si un jugador con pocos minutos pidiera salir, se liberará una ficha seniors y se podrá incorporar a otro jugador senior. Porque el club tiene todas las fichas seniors utilizadas. Otra cosa es que, a tenor del nivel mostrado por algunos jugadores, venga un club superior o con objetivos más ambiciosos que el Mérida y quiera sacar a uno de los futbolistas con una oferta sabrosa, como sucedió con Chuma en junio. Si bien la intención es no tocar casi nada de la actual plantilla que tan bien ha cumplido en la primera vuelta de campeonato.

De los seis fichajes del enero de hace un año se podría pasar, doce meses después, a ningún movimiento en este 2025. Aunque lo más normal es que, como mínimo, haya al menos uno. Lo que habla de lo acertada que estuvo la comisión deportiva en la elección en el último mercado de verano.