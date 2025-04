El Mérida se empeña en volver a sufrir

David Rocha: «A ver si esto nos sirve como toque de atención»

David Rocha soltó tres frases que explican lo que le está pasando al Mérida en las últimas dos semanas: «En otras circunstancias me podría cagar en todo lo cagable, pero hoy no les puedo reprochar nada a mis jugadores. La culpa es mía: el halago debilita y posiblemente no haya podido mantener la tensión competitiva de las últimas semanas». «Me preocupa que esta semana me ha faltado verles brillo en los ojos a los jugadores. He visto muchas miradas perdidas, como si hubiéramos sacado pecho. A ver si la derrota nos vuelve a poner en nuestro sitio». «Ante el San Fernando sufrimos más en el juego, pero el equipo defendía con el cuchillo entre los dientes. Si hubiéramos tenido hoy esa agresividad en el área propia, podríamos haber sacado algo». Porque efectividad del Recre y falta de suerte en algunas acciones aparte, el Mérida ha bajado su nivel en las últimas semanas. «El primer gol nos descoloca. Los tres tantos son muy evitables. Ahí ha estado la diferencia. Y luego en la segunda parte nos ha faltado la fe de creernos que podíamos meternos en el partido. A ver si esto nos sirve como toque de atención», concluyó David Rocha.