El Mérida despierta tarde y mal

Juanma Barrero: «No nos ha gustado mucho el árbitro»

«Mira que hemos visto esa jugada muchísimo…», se lamentaba Juanma Barrero del 1-0 de Rodri. «Si la hubiéramos defendido bien, a lo mejor todo hubiera acabado 0-0. En este tramo de Liga todo se decide por pequeños detalles».

«Porque aunque ellos han estado un pelín mejor que nosotros, el partido ha estado igualado. El Ceuta ha arrancado mejor, han tenido un punto más de rapidez e intensidad en las disputas y fruto de ello ha llegado el gol. Tras el descanso hemos sido dominadores, pero no generábamos ocasiones. Se han defendido bien y a nosotros nos ha costado encontrar profundidad. Tras la expulsión de Bonaque, hemos intentado volver loco el partido para ver si teníamos opciones: ellos han tenido dos claras y nosotros una».

Una jornada más, no acabó el Mérida ni su cuerpo técnico contentos con el trato arbitral sufrido. «No nos ha gustado mucho, no. Ha sido un poco dispar en el criterio. En la primera parte hemos hecho siete faltas y nos hemos ido con cuatro tarjetas. No considero a mi equipo agresivo, todo lo contrario: lo considero ingenuo como para tener tantas tarjetas. Lo venimos sufriendo todo el año. Además, ha sido un arbitraje dañino porque nos han expulsado a los dos centrales. A veces cuesta…».