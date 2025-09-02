El Mérida no para de crecer

R. P. Mérida Martes, 2 de septiembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

Aunque paulatinamente, el Romano está retornando a cifras del siglo pasado, cuando el CP estaba asentado en Segunda División. No solo por la afluencia de público y el ambiente generado en cada partido, sino sobre todo por la propia adhesión de la ciudad al equipo. A 1 de septiembre, el club celebra los 3.549 abonados que se han embarcado al proyecto, 426 más que al término de la pasada campaña (sin contar en ninguno de los dos datos con los abonos de cantera). «Estamos muy contentos con la respuesta de la afición y la ciudad», repite en varias ocasiones Alejandro Pérez, director general del club.

«Estamos camino de alcanzar el objetivo que nos marcamos en junio, que es el de meter a 4.000 personas en el Romano cada quince días», continúa Pérez. La explicación de este éxito se sustenta en tres principales motivos. Por orden de importancia: la ilusión generada por la parcela deportiva, las condiciones favorables de la política de precios y el cambio de propiedad. «El equipo ha enganchado a la ciudad. Hay ganas de fútbol en Mérida. El club ha cambiado mucho en los últimos años y la afición ha reaccionado».

Los despachos del Romano también achacan la cifra de 916 abonados nuevos a la recién estrenada política de cantera. En lugar de entregarle un carné a los 400 futbolistas de La Academia, que algunos eran luego utilizados por adultos, este año los chicos y chicas tendrán que recoger una invitación en taquilla antes del partido, presentando su DNI. De ahí que en las cifras publicadas por el club a lo largo de todo el verano se especificase «sin contar con la cantera». «Pero nuestro objetivo era meter a 4.000 romanos cada quince días en el estadio, y entre abonados e invitaciones de cantera, lo vamos a sobrepasar».

Los jóvenes se enganchan

Una vez interpretadas las cifras de la campaña, todos los parámetros son positivos en las oficinas del Romano. Y las normas de conducta que maneja el club indican que los números seguirán mejorando durante este mes de septiembre. El año pasado, por ejemplo, se hicieron alrededor de 100 abonados nuevos días después de las primeras jornadas de Liga.

El Mérida cuenta a día de hoy con 300 abonados más que el año pasado a estas alturas de campaña. Un 82% de ellos corresponden a renovaciones (2.633), un 4% más que en las dos últimas temporadas, cuando sólo renovaron el 78% de los abonados. «No tenemos una teoría para explicar porque no se renuevan el cien por cien de los abonos, pero creemos que, fallecimientos aparte, porque el salto de 'joven' a 'adulto' nos tritura mucho. Y hay aficionados que dejan de renovar por eso», explica el director general.

Por horquillas de edad, dónde más se ha disparado el grado de fidelidad ha sido entre el sector joven, donde se han hecho 233 abonados más que la temporada pasada. El 39% de los abonados son menores de 25 años, cuando el año pasado fueron el 31%. Y por zonas del estadio, dónde más butacas se han vendido ha sido en la grada de animación, donde la mitad de los abonos son nuevos. A 1 de septiembre, antes de los últimos abonos despachados este martes, en Tribuna son 1.804 abonados, 109 más que el curso pasado; en Preferencia, 1.545 (90 más); y en la Grada de Animación, 189.

Locura por la nueva camiseta

En esta campaña que aún no se ha cerrado, el día que más abonados se hicieron fue el pasado 31 de julio, coincidiendo con la última fecha para reservar el asiento. Nunca desde que se tienen registros se habían hecho 203 abonados en un solo día. Además, este verano se han contabilizado hasta catorce días en los que se ha superado los 100 abonos vendidos, mientras que el año pasado eso sólo sucedió en cinco ocasiones. «Cuando lanzamos la camiseta, en plena campaña de abonos, hubo un momento en que teníamos marabuntas de aficionados en la tienda. Y no llegábamos. Comentábamos entre nosotros que estábamos muriendo de éxito».

No ha vendido tanto en tienda el Mérida en toda su historia. El curso pasado duplicó la venta de ropa de hace dos temporadas, y en los primeros meses de esta campaña ya ha superado la cifra del curso anterior. De ahí que el club haya contratado a un trabajador más para la tienda.

«Hemos pasado momentos duros este verano, por la carga de trabajo, pero es lo que pretendíamos cuando diseñamos la campaña y los actos de estos últimos meses. El club está creciendo mucho últimamente», cierra Alejandro Pérez. Hay muchos equipos de la categoría que superan al Mérida en números de abonados, pero en porcentaje con respecto a la población total de la ciudad, el Mérida ocupa los puestos de privilegio del ránking de la categoría.