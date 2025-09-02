A la espera de un extremo en paro

R. P. Mérida Martes, 2 de septiembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

El mercado se cerró y el Mérida se quedó sin el extremo zurdo sénior que tanto esperaba Fran Beltrán. Pero solo de momento. Ninguna de las dos ofertas que lanzó el club la semana pasada a dos pretendidos fue aceptada y lo siguiente será esperar a una oportunidad en el mercado de 'profesionales en paro'. «Tenemos en carpeta a una serie de jugadores que están libres y vamos a intentarlo. Si vienen para elevar el nivel de la plantilla, perfecto. Si nos sale rana, esperaremos hasta el mercado de invierno. Porque estamos muy contentos con la plantilla que tenemos a día de hoy», explican desde el club.

El equipo de Fran Beltrán retomó este martes los entrenamientos y en la tienda del club ya han comenzado a despachar las entradas para uno de los desplazamientos más apetitosos de la temporada: a Tenerife, a estas alturas del verano, y uno de los estadios del fútbol profesional más importantes de la categoría, el Heliodoro Rodríguez López. Por el acuerdo alcanzado por la mayoría de equipos del grupo 1, a los aficionados emeritenses les costará la entrada 15 euros. El club tinerfeño ha enviado 300, pero en caso de agotarse, el Mérida pediría una nueva remesa. El plazo de compra será hasta el jueves a las 12.00 horas. Además, dichas entradas se enviarán de manera digital a los correos facilitados para la reserva.