El Mérida confía en mejorar su plantilla en este cierre de mercado

Al Mérida le quedan tres días para apuntalar la plantilla que compita por la salvación en los próximos tres meses. El club ya tiene ... apalabrado el delantero que lleva esperando todo enero, pero ambas partes no han conseguido que el futbolista se desvincule aún de su club de origen. Si finalmente lo consiguiera, la ficha que ocuparía podría ser la del extremo japonés Akito, que dio muestras de despedirse del Romano al final del choque ante el filial del Atlético el pasado domingo.

No obstante, a tenor de las últimas bajas, no se descarta que haya más de una incorporación esta semana. Porque para visitar el domingo Antequera (18.00 horas), David Rocha contará con las bajas seguras del sancionado Chuma, los lesionados Felipe Alfonso y Jorge Padilla y será complicado que lleguen Bonaque y Elejalde (y si llegan, no estarán para muchos minutos). Padilla se operará esta semana en Tenerife de la hernia inguinal que lleva arrastrando varias semanas y Felipe Alfonso está a la espera de los resultados de la resonancia en el hombro a la que se sometió este lunes por la tarde. En el club esperan que se quede en una simple luxación y se pierda solo entre dos y tres partidos.

Con quien sí podrá contar ya el técnico emeritense para la próxima jornada será con la última incorporación hasta el momento, el extremo cedido por el Go Ahead Eagles holandés, Darío Serra, que ayer recibió el transfer internacional y ya está disponible. «Se trata de un extremo que puede jugar en ambas bandas con un perfil muy característico de la cantera del Valencia: es rápido, habilidoso, con buen uno contra uno… Yo espero que nos ayude y sume a partir del próximo domingo», se refirió a él David Rocha.