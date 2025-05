El Mérida no comparece en Castalia

«Sin balón no hemos estado a la altura»

Necesita Rai más efectivos y también que sus jugadores eleven el nivel de intensidad y sufrimiento. «Nos vamos muy jodidos porque han sido muy superiores a nosotros. No hemos estado en muchas situaciones a la altura del partido, al nivel de intensidad, de duelos, de carácter. Dábamos por hecho que ellos tienen más calidad que nosotros, pero sin balón no hemos estado a la altura. Y ante estos equipos hay que estar a la altura. Nos han metido cinco y sin embargo han hecho más faltas que nosotros». Sobre el partido, el técnico emeritense opinó así: «Su segunda línea nos ha hecho mucho daño. No los hemos seguido, les hemos dejado pasar y la línea de cuatro atrás estaba muy vencida y casi siempre en inferioridad. Y ante estas situaciones, ellos lo hacen muy bien. Una falta de concentración total nada más salir del descanso finiquitan el partido». Lo único positivo para Rai fueron los nombres de Dabo, Pepe Sainz y Borrella: «Gracias a los futbolistas del filial y del juvenil que han participado. Orgulloso de ellos porque no era fácil. No hay otra que seguir trabajando y recuperar lo antes posible a los jugadores lesionados».