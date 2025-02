El Mérida cambia de ánimos en un segundo

David Rocha: «No hemos estado brillantes, pero hemos merecido ganar»

No ganaba el Mérida ante su gente desde el Día de Extremadura, de ahí que la grada se fuera con una sonrisa de alivio como la de David Rocha, que consiguió su primera victoria como técnico. «En la primera parte, sin hacer un partido brillante, hemos estado bien. El partido estaba bajo control. Pero sí me esperaba lo que ha pasado, que con el paso de los minutos el nerviosismo iba a ser mayor y la impaciencia de la gente se iba a notar. Hicimos hincapié en el descanso en eso para salir metidos y hacer gol lo antes posible, para que el entorno fueses a nuestro favor. Pero se notaba el entorno conforme pasaban los minutos. Creo que hemos tenido situaciones para hacer el gol antes de esa última jugada. No hemos estado brillantes, pero si alguno tenía que ganar el partido, esos éramos nosotros». El partido terminó con la buena noticia del gol, el triunfo y la aproximación a la salvación, pero la noche terminó con la mala noticia de Jorge Padilla. Lo desveló David Rocha al final de su comparecencia: Jorge Pasilla podría sufrir una hernia inguinal. «Tenemos que valorar qué vamos a hacer. A ver cómo evoluciona en los próximos días. Tiene molestias ahí y a veces se encuentra mejor y otras, peor. Valoraremos en los próximos días si se tiene que operar o no. De momento está entrenando». De hecho, el tinerfeño iba a jugar los últimos minutos, pero Llácer acabó muy cansado y el cuerpo técnico prefirió meter ahí el recambio final con Raúl Prada.