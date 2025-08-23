HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Mérida se animan antes de ganar su último test de pretemporada en Salamanca. AD Mérida
Primera RFEF

El Mérida cambia los ánimos

Las dos últimas victorias de pretemporada ante rivales de la categoría levantan las expectativas sobre el equipo de Fran Beltrán, preparado para debutar el próximo sábado en Liga

R. P.

Mérida

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:44

Hace justo una semana, la preocupación de los aficionados del Mérida por la pretemporada de su equipo se transformó en ruido. En mucho ruido. Sospechándolo, ... el propio Fran Beltrán enfrió las llamas a los pocos minutos de empatar en el feudo de un Tercera Federación como el Santa Amalia: «Hoy acababa la primera etapa de la pretemporada. A partir del amistoso ante el Betis B empezará otro periodo de auténtica preparación competitiva para ser más fieles a lo que pretendemos». Y fue dicho y hecho. Hace una semana se impusieron en Sevilla 1-2 al filial verdiblanco con buenas sensaciones y este viernes golearon en Salamanca a otro rival de su categoría con mejores sensaciones aún.

