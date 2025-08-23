El Mérida cambia los ánimos

Hace justo una semana, la preocupación de los aficionados del Mérida por la pretemporada de su equipo se transformó en ruido. En mucho ruido. Sospechándolo, ... el propio Fran Beltrán enfrió las llamas a los pocos minutos de empatar en el feudo de un Tercera Federación como el Santa Amalia: «Hoy acababa la primera etapa de la pretemporada. A partir del amistoso ante el Betis B empezará otro periodo de auténtica preparación competitiva para ser más fieles a lo que pretendemos». Y fue dicho y hecho. Hace una semana se impusieron en Sevilla 1-2 al filial verdiblanco con buenas sensaciones y este viernes golearon en Salamanca a otro rival de su categoría con mejores sensaciones aún.

«Creo que hemos estado bien, hemos sido superiores», opinó el técnico emeritense tras el 2-5 ante Unionistas en lo que fue el último test de la pretemporada. «Cuando hemos sido agresivos en la presión hemos dominado el partido. Pero siempre que ganas o pierdes, hay cosas que corregir y matizar y lecciones que aprender porque ya queda poco». Tan poco como una semana, porque el próximo sábado (19.30 horas) comenzará lo serio en el Romano ante el Barakaldo. «Creo que la gente nos espera con ganas y es consciente de que el rendimiento del equipo también varía en función de los estados de ánimo. Estoy convencido que el Romano va a ser una caldera y vamos a empezar la temporada con doce».

Más allá del debut del último en llegar, el guardameta Pablo Cacharrón, o del cuarto y quinto tanto de la pretemporada de Álvaro García, máximo goleador de la pretemporada, lo más importante de la probatura en Salamanca fue el regreso del capitán, Felipe Alfonso, que disputó sus primeros minutos tras las vacaciones. «Llevamos insistiendo desde el comienzo que le damos prioridad a una serie de cosas y factores que van más allá del resultado o del partido que juguemos el fin de semana. Creo que los servicios médicos y Juancho (Pozo) han hecho un buen trabajo para que lleguemos muy bien a la primera jornada y con muchísimos efectivos».

Felipe Alfonso entró al descanso y abandonó el terreno de juego a falta de quince minutos para el final. Sólo jugó media hora. La única baja fue y será la de Luis Pareja, que aún no ha debutado en pretemporada ni tampoco estará en el debut liguero del próximo fin de semana. Aunque ya se encuentra limpio de la lesión que se produjo el pasado mes de mayo, ahora le tocará sin prisas ponerse al nivel físico de sus compañeros.