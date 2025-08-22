El Mérida está preparado

El Mérida parece estar preparado. Eso dice su último partido de pretemporada, tanto en sensaciones como en resultado. Goleó y fue mejor que un rival ... de su grupo, y encima en su casa. Como hace siete días en Sevilla ante el Betis Deportivo.

Fran Beltrán decidió compensar al equipo en la última prueba de la pretemporada. De inicio, dejó en el banquillo a nombres como los de Doncel, Felipe Alfonso (aún sin ritmo), Martín Solar o Víctor Corral. Con Adrián bajo palos, volvió apostar por Gaizka Martínez, Javi Domínguez, Javi Lancho y Vergés atrás; Miki Muñoz en el inicio de la jugada; Raúl Beneit y Benny de enganche; Chiqui y Areso por bandas; y en punta Álvaro García.

El Mérida, dominador claro de la primera mitad, se fue con tres goles de margen al descanso, tras los tantos de (otra vez) Álvaro García al cuarto de hora, tras una buena presión del equipo, Javi Domínguez en el 38' y un gol de Unionistas en propia puerta a cinco minutos del final. Tras el descanso, el equipo no bajó un ápice.

Entraron Doncel, Felipe Alfonso, Martín Solar y Víctor Corral y a los diez minutos volvió a mojar Álvaro García. Acortó distancias el Unionistas, primero de penalti, pero un tanto de Artola al final puso el definitivo y esperanzador 2-5.

Debutó Cacharrón

La última incorporación, el guardameta Pablo Cacharrón Blanco (Lugo, 1997), jugó el último curro de hora, a las pocas horas de ser oficializado… aunque el acuerdo data del pasado martes y la venida, de este jueves. Se trata de un guardameta sénior que llega procedente del Lugo de Primera Federación, que «cuenta con una dilatada experiencia y viene a sumar competitividad a la portería», dijo de él en la presentación su nuevo club. Tras la buena pretemporada y la proyección de Adrian Csenterics, ambos lucharán por la titularidad de Fran Beltrán. No hay, a priori, un favorito claro a estas alturas para ocupar la portería del Romano.

Tras pertenecer pero no debutar con el Lugo de Segunda A entre 2015 y 2019, los primeros partidos de Cacharrón en Segunda B fueron con el Barakaldo de la 19-20. Posteriormente jugaría un año en el Tarazona y dos en Pontevedra, con el que subió a Primera RFEF y bajó al año siguiente. Hace dos cursos militó en el Unionistas y esta última campaña volvió a Lugo para no ser titular: jugó tan solo ocho partidos entre marzo y abril.

«Tenía ganas de cambiar de aires», confesó el guardameta nada más pisar el Romano. «Tengo ganas de entrenar cuanto antes. Me considero un portero tranquilo, que en la portería es una virtud, y valiente. El equipo cambia de grupo este año, del que yo vengo, y lo que espero es que sigamos haciendo el papel tan bueno que lleva haciendo el equipo en los últimos años. Tengo varios ex compañeros que me han hablado maravillas del club, de la afición y de la ciudad y ya tengo ganas de conocer todo».

La dirección deportiva, que cierra la portería con la llegada del meta gallego, continúa teniendo una ficha sénior libre y sigue a falta de un delantero y un extremo para cerrar la plantilla.