Hasta luego, Mérida

El Mérida juega este sábado su último partido antes de empezar el playoff de ascenso a Segunda A. Aun así, la visita del Atlético ... de Madrid no es un partido cualquiera: los de Sergi Guilló se juegan escalar un puesto más en la tabla. Ahora bien, a lo mejor siendo cuartos le toca una parte del cuadro más compleja y, a lo mejor, quedando quintos le toca el cruce que 'prefería'. Por eso lo principal es guardar a los jugadores apercibidos y tocados, aunque lo secundario es ganar el partido. A eso aspira el técnico del Mérida.

«Sí, sí… ganarle un puesto a la clasificación nos puede dar cierta ventaja al final. No le doy una importancia extrema, pero mejor quedar cuartos que quintos. Además, podemos terminar siendo el mejor local de la categoría, hay que empezar a prepararse para el playoff, entrando en dinámica positiva. Así que seriedad porque yo quiero ganar este partido», zanja cualquier duda Guilló. Para el entrenador del bloque emeritense ya se han acabado las celebraciones y tiene el pálpito de que, incluso empatando, puede avanzar un puesto en la clasificación. El Atlético B no se juega nada y el Antequera, con hasta cinco apercibidos, juega en feudo de un Marbella que se juega la salvación.

Las únicas bajas obligadas son Mizzian y Luis Pareja, todavía lesionados. (O sea que regresa casi mes y medio después Nil Jiménez). Y luego hay otras bajas 'recomendadas' como Doncel y Palomares, que no irán ni convocados porque arrastran cuatro amarillas. El otro emeritense que está apercibido es Busi, aunque ahí tiene Guilló sus dudas de si convocarlo o no. «Tengo dudas de si ponerlo o no, pero al menos en el banquillo va a estar». Eso sí, no va a jugar medio filial. «No, para nada. Haremos un 'once' equilibrado», continúa el técnico. «No podemos hacer diez cambios en una semana. Entrará gente que no venía jugando últimamente, repetirán bastantes titulares… porque las sensaciones tienen que terminar siendo positivas para arrancar el playoff. El equipo que saquemos va a ser competitivo».

Mérida: Dani Vicente; Falcón, Bonaque, Saúl del Cerro; Prevedini, Nil Jiménez, Miki Muñoz, Miguel Carvalho, Juanjo Sánchez, Liberto Beltrán, Busi o Beneit; y Herculano. - Atlético B: Iturbe; Boñar, Kostis, Pascual, Julio Díaz; Javi Serrano, Joaquín; Belaid, Diego Bri, Jano; y Adrián Niño. Árbitro: lvaro Cánovas García-Villarrubia, del comité valenciano.

Estadio y hora: Romano José Fouto, Este sábado a las 19.00 horas.

Y eso es lo que quiere la gente: ganar y disfrutar del rendimiento del equipo en casa. Si no, no se hubieran decidido a crear el ambiente que se va a vivir este sábado en el Romano. En pleno Emérita Lúdica, el club ha tenido que abrir el fondo norte porque se ha vendido todo el papel en preferencia y casi todo el papel en tribuna (más de 2.000 entradas). «Hemos tenido una semana más distendida que otras, y más con las fiestas en la ciudad, pero dando la misma importancia al rival que siempre. Ya he hablado con los jugadores: las celebraciones acabaron el miércoles, yo no he salido en los últimos días estudiando al rival… lo tenemos todo absolutamente controlado. Porque ahora llega lo bonito, por lo que hemos estado peleando todo el año y lo queremos afrontar con la máxima profesionalidad».

Y como el equipo de Fernando Torres, sancionado y que tendrá que seguir por tanto el duelo desde uno de los palcos de tribuna, no se juega nada, todas las miradas del sábado están puestas en el equipo local y en lo que pase tanto en Marbella como en los cuatro partidos del grupo I. De momento, esto es un simple hasta luego.