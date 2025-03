Hasta la mártir acude al llamamiento de Guilló en el Mérida

El Mérida puede perder este domingo ante el Hércules, o que no le salgan las cosas tal y como las había planeado, o ... que un detalle directo o indirecto le fastidie todo el trabajo realizado en noventa minutos. Pero lo que no puede hacer el equipo de Sergi Guilló es no mostrar su mejor disposición del curso. La mejor de todas. Su imagen de hace una semana en Valdebebas le obliga a ello. No le queda otra. «Vamos a salir a muerte para revertir este último partido. Tenemos un debe con la afición por el palo que se llevó el otro día», avisó en la previa el técnico emeritense.

La semana ha sido muy dura, 'in crescendo' en ánimos con el paso de los días, recuperando la confianza uno por uno. Porque aparte de la imagen del último partido, el equipo arrastra una sola victoria en las diez últimas jornadas. Y aun así se encuentra en mitad de la tabla: a tres puntos del playoff de ascenso y a tres puntos del descenso. «Mi mensaje no cambia: si estoy en mitad de tabla, quiero mirar hacia arriba. Soy ambicioso. Si estamos abajo, ya miraremos hacia abajo. Pero por mi cabeza eso no pasa. Mi cabeza sueña en entrenar, pelear y ser el mejor para estar en los puestos de arriba. Así que espero a una afición volcada con su equipo».

Una afición que aún le da rédito al equipo, a pesar de su partido del pasado sábado. Rédito porque el equipo ha merecido mucho más en esta racha de 9 puntos de los últimos 30 posibles. Aunque o espabila en cuanto a resultados o el colchón le obligará a mirar hacia los últimos cinco puestos. «He hecho mucha fuerza durante la semana para que el último resultado no nos pese. Yo a los jugadores les he pedido que sigan haciendo las mismas cosas que hacen, que se sigan atreviendo. Hemos hecho buenos partidos y eso nos acerca más a ganar que a perder. El no asumir riesgos me aleja de la victoria. El jugador va a ser valiente, va a atreverse».

La 'buena' suerte sigue sin acompañar al equipo: una jornada más contará con hasta seis ausencias. A los sancionados Luis Pareja y Juanjo Sánchez, indiscutibles en el engranaje del equipo, se le suman los lesionados Mizzian, Álvaro Juan, Miki Muñoz y Jack Beer. Así que, previsiblemente, se espera a Bonaque al lado de Saúl en el eje de la zaga, a Pablo Ganet en la medular y a Beneit y Busi acompañando el ataque por dentro. «Ganet arrastraba alguna molestia el sábado pasado y como Juanjo tenía cuatro amarillas, no queríamos forzarle por si se agravaban. Y ya con la quinta amarilla de Juanjo y como estaba el partido, no tenía ningún sentido meter a Ganet en el campo».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso Bonaque, Saúl del Cerro, Climent; Pablo Ganet, Beneit, Busi; Doncel, Liberto y Javi Eslava o Pablo García. - Hércules: Abad; Samu Vázquez, Josema Gómez, Sotillos, Del Moral; Mangada, Colomina, Aranda, Javi Moreno, Artiles; y Coscia. Árbitro: Juan Antonio Martínez Antequera, del colegio andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 17.30.

El Hércules del exemeritense José Artiles llega al Romano tras imponerse la última jornada al Sevilla Atlético, pero con problemas lejos del Rico Pérez: encadena tres salidas con derrotas y solamente ha conseguido ganar en Algeciras. El resto, cuatro derrotas y dos empates. «Es un equipo que mantiene bastante el bloque respecto al año pasado, más la incorporación de futbolistas diferenciales. Es un equipo donde tienen mucho peso los interiores, un delantero que es muy trabajador como Coscia y donde los extremos son diferenciales».

Los alicantinos sufrirán las bajas de Soldevilla y Del Moral por lesión y Retu por sanción. Aunque mantiene un bloque con la suficiente calidad como para poder conseguir sus primeros puntos en el Romano, donde siempre ha perdido. «Repito: no me importa absolutamente nada recibir críticas, porque tengo las espaldas anchas, los huevos suficientemente grandes para soportar esto, para saber dónde estoy y que los resultados mandan. Pero nos necesitamos: somos mejores con la afición. No podemos permitir que un señor rival como el Hércules se aproveche de un ambiente de crispación porque el último resultado no haya sido bueno». Hasta la patrona de Mérida, Santa Eulalia, a la que la plantilla realizó este sábado la tradicional ofrenda floral, lo ha comprendido.