El vaso medio lleno del Mérida es tan solo una derrota en los últimos ocho partidos. El vaso medio vacío, una victoria en los últimos cinco. Pero la única realidad es que el equipo de Sergi Guilló ha llegado al tramo más importante de la temporada con la suerte física en contra. «Estamos teniendo muy mala suerte», reconoce el técnico una semana tras otra.

Su jugador con mejores números, Liberto Beltrán, se lesionó hace un mes y ahora está volviendo. Su otro máximo goleador, Javi Eslava, también lleva un mes saliendo y entrando con sus dolores de tobillo. Su teórico sustituto, Mizzian, se ha perdido los dos últimos partidos por una torcedura, primero, y un problema muscular, después. La otra punta del tridente, Carlos Doncel, lleva muchas jornadas jugando con un dedo del pie medio roto. Nil Jiménez, el 'dueño' de la banda izquierda, no ha vuelto a aparecer desde que se torció un tobillo antes de viajar a Alicante, y son ya cinco partidos. Luis Pareja, que apuntaba a titular ante el Real Madrid Castilla, se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el abductor. Y en las últimas semanas, han pasado por la enfermería Saúl del Cerro y Raúl Beneit.

Y la tesitura es compleja: ¿o exprimirlos para llegar al playoff, arriesgándote a romperlos del todo para las eliminatorias, o cuidarlos precisamente para esas eliminatorias a riesgo de no clasificarte para ellas? «La verdad es que no me había pasado esto nunca, tanto lesionado. Por eso le doy más mérito a lo que está haciendo el equipo: saber reponernos a tantas bajas. Lo que más me preocupa ahora es eso, recuperar a la máxima gente posible para la visita a Huelva del próximo sábado».

Tras alinear el sábado ante el Castilla a lo que tenía, con Eslava y Pareja fuera incluso del banquillo, Guilló explicó la intrahistoria de su enfermería: «Luis (Pareja) iba a ser titular en este partido desde hacía dos semanas. Sabíamos que teníamos que jugar con un central rápido y él es el más rápido que tenemos. Lleva tiempo entrenando de una forma espectacular. Y en el entrenamiento del viernes, en un pase, sin oposición, se rompió el abductor. Llevaba tiempo esperando esta oportunidad, entrenando espectacular, y por eso la charla antes del partido ha sido para él».

Tampoco se vistió el pichichi Javi Eslava, que al menos había sumado minutos ante Antequera y Ceuta: «El miércoles trabajamos el plan de partido y ese día entrena Eslava, y bien. Para que mejorara del tobillo y se le quitaran esas molestias, se le hizo un nuevo tratamiento que su tobillo ha rechazado. Y antes del partido lo tenía hinchado. No le ha venido bien lo que le han hecho y hemos preferido descartarlo. Seguramente le venga mejor para la semana que viene».

Y sobre su teórico sustituto, Mizzian, recuperado ya del tobillo, «se cayó también el jueves tras un gesto que tuvo al centrar». Menos mal que, al menos, Liberto Beltrán y Saúl del Cerro pudieron ser titulares, «aunque Liberto en una posición que no es la suya y sin estar todavía al cien por cien. Teníamos que tomar el riesgo de no reservar a nadie».

Esperando noticias de Huelva

Así que el club espera que esos huecos los rellene la ilusión y el empuje de la afición. «Para nosotros la afición es vital ahora». De ahí que, como en el último desplazamiento a Fuenlabrada, la grada del Romano vaya a viajar cuantitativamente al Nuevo Colombino este sábado. Hay un autobús a 22 euros ida y vuelta que sale el sábado a las 14.00 horas. De momento, lo que está parando el desplazamiento es que el Mérida no sabe ni el precio ni cuántas entradas enviarán desde Huelva. La semana complicada a nivel institucional del Recre provocará que la comunicación entre ambos clubes se demore más de la cuenta.

El equipo onubense está virtualmente descendido, penúltimo a cuatro puntos de la salvación a falta de dos jornadas; en la noche del domingo hubo cargas policiales contra la afición, que estaba esperando a sus jugadores a la salida del estadio, tras su regreso de Marbella; la polémica con la nueva propiedad se centra en el último pago a Hacienda y a la ausencia del presidente en el último partido para irse a los toros; y para el duelo ante el Mérida el entrenador, expulsado en la última jornada, acumula un total de cinco bajas por sanción y posiblemente otras cinco por lesión.