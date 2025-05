Luis Oliver: «Vamos a pagar todo a los jugadores, el Badajoz no va a descender por impagos»

Manuel García Badajoz Viernes, 3 de junio 2022, 12:52 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Meses después de la llegada de Lanuspe SL a finales de enero, por fin, Luis Oliver, a la cabeza del grupo que aspira a ser el nuevo propietario del Badajoz, ofreció una rueda de prensa en la que se esperaban soluciones y respuestas a una situación crítica de cara a la fecha límite del 30 de junio. Y tardó poco en dejar el primer titular. «El 14 de junio, el señor Parra será historia». Asegura que ese día el empresario sevillano formalizará la firma del contrato de compraventa, último paso para el traspaso de las acciones del conjunto blanquinegro.

Confirmó lo que ya había adelantado este diario hace unos días, que está pedida y aprobada la solicitud de permiso a instituciones penitenciarias para que el notario acceda a la cárcel de Alhaurín de la Torre. De esta manera, se desbloqueará el proceso y el club pasará a manos de Lanuspe.

Tras ello, está previsto que el 23 de junio se celebre la Junta General Extraordinaria de accionistas para la configuración del nuevo consejo de administración y se presentará el proyecto de cara a la temporada 2022/23. Ese momento marcará otro hito en el futuro a corto plazo de la entidad blanquinegra. «A partir de ahí se abonará todo lo pendiente a los jugadores, no va a haber descenso por impagos».

Respecto a la planificación de la próxima campaña, lo tiene claro, «no vamos a hacer locuras, pero el Badajoz es el Real Madrid de la categoría y el objetivo es ascender. De un presupuesto de tres millones vamos a pasar a un millón y medio para la plantilla». Pelear por llegar al fútbol profesional será un imperativo, sin embargo, Oliver se fija un plazo de tres años para el ascenso a Segunda, «aunque solemos conseguirlo en el primero».

Por otra parte, la campaña de abonados la fijó para el 4 de julio y garantizó que se mantendrán los precios del pasado curso y que el dinero no se destinará a sufragar las deudas contraídas este ejercicio.

En cuanto a quién se encargará de realizar los fichajes, afirmó que el club no va a contar con la figura de un director deportivo, «prefiero invertir los 140.000 euros que ganaba Dupi en futbolistas».

Resaltó que habrá una rebaja en los salarios de quienes se incorporen respecto al anterior plantel. «No vamos a tener jugadores de ciento y pico mil euros, serán nóminas acordes a la categoría, no el doble que el que más cobra, pero habrá futbolistas importantes. Seguimos a 2.000 jugadores, todo el mundo quiere venir al Badajoz«. Además, fue muy explícito sobre si se cobrará por esa función. «No me voy a poner un sueldo, ningún directivo va a cobrar. Aquí no se cobra si no se sube».

Luis Oliver recalcó que la idea es hacer un proyecto que despierte entusiasmo entre la masa social y que «la manera de enganchar a la gente es con fichajes ilusionantes. Van a venir nombres que van a sorprender, que no vendrían si no estuviéramos aquí, con mucho nivel. Gente sub-23 internacional con España pero que va a cobrar 2.000 euros».

Por otra parte, confirmó algo que era más que previsible, que la plantilla será prácticamente nueva. «Lo ideal era que siguieran varios jugadores, pero con el ambiente que había... y no querían bajarse el sueldo, no va a poder ser. No me gusta hacer equipos enteros, pero es mejor abrir las ventanas y que entre gente nueva».

Esgrimió que los futbolistas con contrato se pueden marchar si así lo consideran oportuno. «Son muy buenos, pero si se van, contrataremos a otros iguales o mejores y más baratos seguro». Uno de ellos, Dani Fernández, con un año más de vinculación con el Badajoz, logró en la mañana de este viernes su carta de libertad tras ganar un juicio al club por reiterados impagos.

También se refirió a los capitanes, que saldrán todos (Pardo, Núñez, Limones y Gorka Santamaría). Sostiene que se sintió traicionado por ellos el día del Bilbao Athletic, alegando además cuestiones salariales y deportivas. «Quedamos con los jugadores que íbamos a pagar la nómina de abril el viernes y el sábado se pusieron de rodillas. Si hubiéramos sabido eso no habríamos pagado». En ese sentido, se refirió al despido de Miguel Núñez. «Se debe a la pérdida de confianza». Quien sí continuará al frente del vestuario será Isaac Jové, que ya había mostrado su interés de repetir en el cargo. «Va a renovar, ha hecho un gran trabajo, sería inhumano prescindir de él».

Sobre el preconcurso de acreedores, aseguró que el convenio se firmará en aproximadamente un mes y que existe un acuerdo con los implicados que acumulan mayores deudas para abonar el 50% en cinco años. Y matizó: «El principal acreedor del club somos nosotros, nos deben más que a los jugadores. No tenemos ni contable, hasta un quiosco de pipas tiene contabilidad. Es un drama».

Fue interpelado por el femenino, adelantando que el primer equipo será gestionado por otro club de la ciudad, aunque seguirán encargándose de la cantera. «No hay dinero para mantener dos equipos profesionales». Además, aseveró que los trabajadores del club conservarán sus puestos en el 90% de los casos.

Preguntado por la autocrítica sobre sus actuaciones, fue tajante e irónico: «Probablemente nos equivocamos viniendo, no quería venir nadie, había mar de fondo muy dura, era todo un drama. Hemos comunicado mal, pero si nos dedicamos a contar todos los avatares... Para eso ya estaban Dupi y Óscar Cano».

Su cruzada contra el ex director general fue constante en sus declaraciones, señalándole frontalmente en reiteradas ocasiones para explicar la delicada situación financiera y deportiva del club blanquinegro: «Él es el culpable de que no se haya ascendido, no los jugadores. Es ilógico hacer un equipo para subir con 15 futbolistas sin contrato para el año que viene».

Y, por último, hizo mención a las quejas de la Grada de Animación 1905 en cuanto a la censura de las pancartas y coacciones. «Hemos recibido insultos y amenazas, aceptamos las críticas, sabemos que estamos en el fútbol y corregimos errores con la información de las redes y la prensa, pero no vamos a aceptar ni injurias ni violencia. Respecto a lo demás, los apoyamos a muerte, tenemos las puertas del club abiertas. Me voy a reunir con la plataforma y con la grada de animación cuando ellos quieran sin ningún problema».