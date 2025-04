Domingo, 31 de octubre 2021, 11:27 Comenta Compartir

Óscar Cano volvió a resaltar la gran primera parte de su equipo, plagada de ocasiones que el equipo no supo aprovechar. «Como viene sucediendo los últimos partidos nuestra puesta en escena ha sido buenísima. En el minuto 6 ya habíamos tenido dos claras. A partir de ahí creo que hemos sido superiores y en la segunda se ha igualado». El preparador del Badajoz lamenta el infortunio de cara a puerta. «No se explica que no seamos capaces de marcar con tantas ocasiones. Llevamos tres partidos que a la media hora era para ir goleando». Cano está convencido que la suerte cambiará. «Gol tenemos, es cuestión de rachas». Y subrayó que a pesar de las bajas y todo tipo de adversidades el equipo siempre da la cara. «Para mí no hay un mejor equipo que el Badajoz». Y aprovechó para enviar un mensaje de ánimo al Extremadura ante una semana crucial. «Le deseo el mayor de los abrazos y la mejor de las suertes».