El Extremadura no jugará en Riazor este domingo

El día que no tenía que haber llegado nunca en el Extremadura UD se hizo realidad ayer. Los problemas del club se multiplicaron con una noticia que se había rumiado durante la semana: la plantilla y el cuerpo técnico del equipo azulgrana ejercen su derecho a huelga y no viajarán a La Coruña para jugar el domingo ante el Deportivo en el estadio de Riazor.

Los jugadores no entrenaron ayer, pues la huelga daba comienzo el viernes, y tampoco lo harán hoy, puesto que el parón engloba a todo el fin de semana. El movimiento de los jugadores y el cuerpo técnico se precipitó ayer después de que la inversión no llegase para este fin de semana y el cobro de las nóminas no se efectuase. La plantilla no aguanta más y ha materializado un parón que no hicieron la pasada semana.

Los futbolistas se reunieron ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para valorar la situación y tomar una decisión consensuada entre todos. El encuentro se hizo a puerta cerrada en el vestuario del campo de entrenamiento del Extremadura. Al finalizar, los capitanes Kike Márquez, Fran Cruz y Dani Toribio salieron a comunicar que la plantilla iba a ejercer su derecho a huelga y que no iba ni a entrenar ni a viajar a tierras gallegas.

Los jugadores anunciaron, pasadas las 10.00 horas de la mañana, que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) iba a emitir un comunicado refrendando la decisión tomada por el vestuario y que entonces ya iba a ser oficial la huelga azulgrana.

La noticia fue un jarro de agua fría para toda la afición del Extremadura y no lo fue por inesperada, sino porque supuso la confirmación de lo que se estaba barruntando en la capital de Tierra de Barros durante las últimas semanas, que el dinero no iba a llegar y que los jugadores no iban a cobrar antes del partido ante el Deportivo. Ahora esta situación ya es una realidad.

Con la incomparecencia al choque de Riazor el Extremadura perderá tres puntos en la clasificación y el partido ante el Deportivo de la Coruña por tres goles a cero, además de una multa económica. Esta supondrá la primera incomparecencia del club. Si el equipo de Almendralejo vuelve a no presentarse a un partido oficial será descalificado y descenderá una categoría administrativamente.

Por otra parte, nada más conocerse la noticia el club intentó viajar a La Coruña para jugar el partido con un equipo repleto de jugadores del filial y juveniles. El Deportivo de la Coruña reclamaría alineación indebida y el Extremadura contaba con que perdería los tres puntos, pero no constaría como incomparecencia. Pero a lo largo de la mañana de ayer le comunicaron a la entidad almendralejense que esta situación se tomaría como incomparecencia igualmente y el club decidió no viajar hasta Galicia.

La entidad ahora trabaja para que no se repita esta situación el próximo fin de semana, algo que sería definitivo, con la intención de jugar el partido del sábado que viene ante el Calahorra en casa.

Apoyo desde el Badajoz

La decisión de los futbolistas de ejercer su derecho a huelga no ha pasado desapercibida en el fútbol nacional y regional. Los jugadores del Extremadura recibieron el reconocimiento y apoyo del entrenador del CD Badajoz, Óscar Cano, quien manifestó su solidaridad con la situación que atraviesan los jugadores y el cuerpo técnico del Extremadura en su comparecencia de este viernes previa al duelo que enfrenta a los blanquinegros con la UD Logroñés este domingo.

«Tengo un respeto enorme por los profesionales, no sé hasta qué punto yo habría soportado una situación así. Han dado una lección de coraje, de amor al deporte que practican y por el club al que pertenecen ante tantas promesas incumplidas», declaró el entrenador del cuadro pacense.

Además, Óscar Cano añadió que comprende la decisión de ejercer su derecho a huelga por parte de los jugadores: «Me uno absolutamente a la decisión que tomen, del mismo modo que me uní, tirando de empatía, cuando decidieron seguir jugando y seguir remando porque consideraron que era lo mejor que podían hacer».

Por otro lado, el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, admitió ayer que la incomparecencia del Extremadura «condiciona la competencia» en liga y reclamó «una solución urgente».