Los jugadores del Extremadura no aceptan negociar la deuda

El auto de la jueza del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz en el que decretaba que el Extremadura entraba en fase de liquidación ha caído como una bomba en el club. Este desenlace se veía venir desde hace varias semanas, pero aún así ha causado un revuelo en los despachos del Francisco de la Hera que ha hecho que los pocos cimientos con los que cuenta la entidad se tambaleen.

Y, como no podía ser de otra forma, esta situación ha propiciado que se muevan fichas para intentar salvar un nuevo punto de partido en contra que esta vez sí parece definitivo. Si el Extremadura no ingresa una cifra cercana a los 3,5 millones de euros, que es lo que Khalifa Capital prometió ingresar en el club almendralejense, es complicado que salve la situación, ya que no hay acuerdo con la plantilla pagar de otra manera las mensualidades que el Extremadura mantiene con ellos.

Los jugadores no van a renegociar la deuda y el club se va a quedar sin margen de maniobra. El club quería que los futbolistas aceptasen la propuesta de cobrar el cien por cien de lo adeudado en cuatro años, pero no se fían de la directiva y, de momento, no aceptan esta propuesta. La plantilla quiere ver primero el dinero y después aceptarán negociar.

Esto deja al Extremadura al límite. El nuevo grupo inversor no llega a los 3,5 millones de euros que Khalifa Capital iba a ingresar, por lo que quieren negociar las deudas para rebajarlas ahora. La intención es comenzar con un capital menor a dos millones de euros, cobrar las subvenciones públicas que el Extremadura tiene ahora paralizadas y a partir de ahí crear un plan de viabilidad para asegurar el futuro económico de la entidad.

Esto es complicado, ya que el conjunto azulgrana está obligado a pagar las deudas del crédito masa, que superan la cantidad que el grupo de Javier Páez y Daniel Moreno quiere invertir en el club almendralejense. Así, o la cantidad a invertir en el equipo de la capital de Tierra de Barros asciende o se buscan otras formas de financiación, porque si no la entidad está abocada a la desaparición.

Pese a todo, el Extremadura va a presentar un recurso de apelación al auto de la jueza. Unas alegaciones que ya están siendo redactadas por sus servicios jurídicos y que podría dar un último halo de vida al club. Los azulgranas esperan ganar tiempo, llegar a acuerdos con algunos acreedores del crédito masa y así poder salir adelante con una inversión inicial menor a los 3,5 millones de euros.

Uno de los cambios más significativos es que el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, se ha quedado sin el poder. Ahora es el administrador concursal el que puede hacer movimientos en el club después del auto de la jueza. Así, el Extremadura ahora está en manos del administrador, Bernardo Silva, que será quien a partir de ahora dictamine las decisiones.

La primera que tendrá que tomar será la de dejar jugar o no al equipo en Lezama este sábado. El Bilbao Athletic espera a los azulgranas en tierras vascas, pero el administrador podría decidir que el equipo no jugase el último partido de la primera vuelta.

Lo normal es que sí juegue, ya que hay todavía un periodo de alegaciones para arreglar el desaguisado y que la entidad azulgrana no desaparezca. Si el equipo no se presenta en Lezama incurriría en su segunda incomparecencia esta temporada, por lo que sería descalificado y descendería de categoría. Esto sería la puntilla para el club, que en Segunda RFEF no conseguiría los ingresos necesarios para salir adelante.