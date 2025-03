El Extremadura entra en liquidación La jueza del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz no ha aprobado el convenio al que se llegó en la junta de acreedores

El Extremadura UD está en serios problemas y quizá ante sus últimos momentos como club de fútbol. La jueza del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz no ha aprobado el convenio al que se llegó en la junta de acreedores y declara «disuelta la mercantil Extremadura UD SAD» en el fallo que se ha dado a conocer hoy.

El club entra así en fase de liquidación. La jueza estima que no ha llegado la inversión prometida, primero por Khalifa Capital y después por otros grupos inversores, y que por lo tanto el convenido de la junta de acreedores no es viable. El Extremadura no puede hacer frente a las deudas y su desaparición como entidad ya es una realidad que se podría confirmar en los próximos días.

Ante este fallo cabe recurso en los próximos cinco días, aunque aún se desconoce si el club presentará en el juzgado algún recurso para evitar su desaparición y así ganar más tiempo para buscar una inversión que no va a llegar y que no va a salvar al Extremadura UD de su desaparición.

Así, el último intento por salvar la situación, que llegó por parte del grupo inversor liderado por Javier Páez y Daniel Moreno, no ha prosperado y el club almendralejense tendrá que desaparecer.

El grupo inversor de Páez mantiene la fe en la salvación del club En el grupo inversor que quiere hacerse con el total de las acciones del Extremadura no pierden la esperanza en salvar la situación. Tanto Javier Páez como Daniel Moreno van a seguir trabajando para superar esta crisis y presentarán alegaciones para que el club no entre en fase de liquidación. Los miembros de ese grupo inversor van a seguir intentando llegar a acuerdos para rebajar la deuda del crédito masa, pero es un proceso complicado que necesita su tiempo. Un tiempo que ahora el Extremadura no tiene, ya que tiene que convencer a la jueza de que hay posibilidades de viabilidad para el club, según informó ayer Radiogolex. Lo cierto es que la jueza se remite a la inversión que prometió el club por parte de Khalifa Capital, que ascendía a 3,5 millones de euros, por lo que una inversión mucho menor, como la que esperaba hacer este grupo inversor, difícilmente será dada por válida por la jueza para no decretar la liquidación del club.