Jilmar, defensa del Badajoz: «La Copa es un plus más para acabar bien el año»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 25 de mayo 2022, 21:18 Comenta Compartir

No ha sido un buen año para los jugadores del Badajoz, pero especialmente para Jilmar Torres. Las lesiones le han castigado en exceso y la afición del Nuevo Vivero apenas ha podido disfrutar de su fútbol. Llegó para hacer olvidar a Tomás Sánchez en el carril izquierdo y prácticamente tuvieron que asumir esa misión Aitor Pascual a pie cambiado hasta la irrupción del canterano Josema Gallego. El lateral colombiano empezó de titular en las dos primeras citas del curso ante el Talavera y Celta B y a partir de ahí entró en un túnel del que parecía asomar la cabeza con dos apariciones esporádicas en las jornadas 12 y 13. «Ha sido un año complicado por las lesiones y eso se suma a los problemas del club con los pagos y el presidente, pero lo importante que me he recuperado al cien por cien», asume. Jilmar reaparecía frente al Bilbao Athletic con minutos en los cuatro últimos partidos y siendo titular en Las Gaunas. «Me encontré con muy buenas sensaciones por volver a participar con el equipo, aunque un poco tarde. Se agradece que el míster me haya metido poco a poco para coger ritmo y la titularidad en el último partido, pero sobre todo volver a formar parte del equipo», apunta. Jilmar fue de los más destacados del Badajoz en Logroño, aunque se queda sin margen porque la competición ya toca a su fin. «Justo al final voy a acabar con buenas sensaciones, pero de las cosas malas también se aprende. Me hubiese encantado que quedara otra vuelta para poder demostrar lo que he hecho en estos últimos años y que la afición lo pudiera ver porque se lo merece. Pero por desgracia esto se acaba», lamenta.

El final de temporada deja sin opciones al Badajoz, pero a nivel personal sonríe al futbolista blanquinegro. «Ha sido mala suerte no poder entrar en playoff, pero no ha sido un año fácil para ninguno», reconoce. Jilmar refleja el sentir de la plantilla por quedarse fuera de la fase de ascenso tras la derrota ante la UD Logroñés. «El vestuario está destrozado, solo había que ver las caras de los jugadores. Íbamos con muchas ganas de ganar en Logroño y que nos la jugármos en el último partido en casa con nuestra afición. Habría sido muy bonito poder entrar en liguilla delante de nuestra gente», expone. Al Badajoz solo le queda intentar luchar por el premio de consolación de la Copa del Rey. «Tenemos en mente quedar cuanto más arriba, mejor. Tanto para la afición como para el club, la Copa es un plus más para acabar bien el año». En ese sentido, Jilmar sostiene que el equipo lo va a dar todo como siempre ha hecho para despedirse con buen sabor de boca del Nuevo Vivero. «Es un partido más que hay que competir y acabar bien el año. Sobre todo por el club y la afición, por su apoyo que nos han dado siempre tenemos que dar una buena imagen en la despedida».

En cuanto a lo que pueda pasar a partir de este fin de semana una vez acabada la temporada, Jilmar señala que todo sigue como hace meses. «No se sabe nada. Yo personalmente no tengo contrato, aunque antes de decidir nada el club tiene que estabilizarse, saber quién es el dueño y organizarse bien». Tampoco tienen conocimiento de si van a cobrar las mensualidades atrasadas antes de irse vacaciones. «No han hecho nada, pero tampoco tenemos la cabeza en eso. Cuando acabe la temporada ya preguntaremos qué va a pasar». Y sobre el futuro de los futbolistas que tienen contrato señala que existe inquietud entre la plantilla. «Se comenta en el vestuario, pero no sabemos quién es el dueño del club. No nos llega esa información para que los compañeros que tienen contrato puedan tener tranquilidad y saber quién es el dueño del club».

FUTURO «No nos llega esa información para que los compañeros que tienen contrato puedan tener tranquilidad y saber quién es el dueño del club». JILMAR TORRES Defensa del Badajoz

A pesar de toda esa incertidumbre que envuelve al vestuario del Badajoz, Jilmar precisa que la plantilla solo piensa en el partido del sábado. «Estamos centrados en el fin de semana porque recibimos a un buen equipo como es el Rayo Majadahonda».

Temas

Fútbol