Guilló, técnico del Mérida: «Saldremos a muerte a revertir el último partido»

La afición del Mérida se acostó el pasado sábado tan desencantada como dolidos se fueron los jugadores de Valdebebas. Pero, tirando de precedentes, ninguno ... de los que acudan este domingo al Romano le reprochará absolutamente nada al equipo antes de comenzar el partido frente al Hércules (17.30 horas). No obstante, Sergi Guilló se adelantó a un hipotético escenario para, primero, pedirle disculpas a la gente por la imagen mostrada y, segundo, para invocar todo su apoyo. «Si hay un responsable de lo sucedido es el entrenador. Si tienen que cargar en algún momento contra alguien, que sea contra mí».

Antes de responder a la primera pregunta en la previa del choque, el técnico del Mérida interrumpió para protagonizar un monólogo de cuatro minutos y medio. «Antes de contestar, permitidme que me dirija a la gente», comenzó Guilló. «El otro día tuvimos un resultado muy duro. A todos nos ha costado levantarnos porque el resultado ha hecho mucho daño. Es verdad que está el contexto de la expulsión, pero los jugadores y el cuerpo técnico nos fuimos muy jodidos a casa. Pero le voy a decir algo a la afición: el domingo vamos a salir a muerte a revertir este último partido».

«Que nos disculpen ese resultado y que entregáramos la toalla antes de tiempo. Sabemos que eso no puede volver a ocurrir», continuó su discurso el preparador emeritense. «Lógicamente la afición puede estar cabreada, pero sin el derecho de pedirle nunca nada porque siempre estamos agradecidos, les pido que vengan con la intención de animar al equipo, sobre todo a los jugadores. Si el partido se atasca, si el gol se retrasa, si en algún momento nos llevamos un golpe o no estamos finos, si tienen que cargar contra alguien, que sea contra mí, porque los jugadores están haciendo un trabajo espectacular».

Confesó que el equipo encadena varias semanas entrenando con tan solo trece o catorce jugadores, que hay futbolistas que han jugado con molestias, y aun así «entrenan como animales». «No me importa absolutamente nada recibir críticas, porque tengo las espaldas anchas, los huevos suficientemente grandes para soportar esto, para saber dónde estoy y que los resultados mandan. Pero nos necesitamos: somos mejores con la afición. No podemos permitir que un señor rival como el Hércules se aproveche de un ambiente de crispación porque el último resultado no haya sido bueno».

Y justamente ahí volvió a reiterarse en su discurso ambicioso: «Estamos a tres puntos del playoff de ascenso y mi mensaje no cambia: si estoy en mitad de tabla, quiero mirar hacia arriba. Soy ambicioso. Si estamos abajo, ya miraremos hacia abajo. Pero por mi cabeza eso no pasa. Mi cabeza sueña en entrenar, pelear y ser el mejor para estar en los puestos de arriba. Así que espero a una afición volcada con su equipo».

Seis bajas

Para romper la racha de una victoria en los últimos diez partidos, el cuerpo técnico emeritense volverá a contar con hasta seis bajas. A los sancionados Luis Pareja y Juanjo Sánchez se le unen los lesionados Álvaro Juan, Mizzian, Miki Muñoz y Jack Beer. Regresará a la convocatoria Matteo Prevedini y la completará Tiago. «No nos hará falta incorporar a nadie más para completar la convocatoria, con los jugadores polivalentes que tenemos podemos completar las diferentes posiciones del campo».