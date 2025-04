Guilló: «Mis sensaciones son que nos vamos a meter»

R. H. Badajoz Domingo, 20 de abril 2025, 22:13 Comenta Compartir

Sergi Guilló pudo respirar con cierto alivio al comparecer ante los medios después de sufrir lo indecible durante el partido metido en una cabina al estar sancionado. «Se pasa muy mal. No creo que me vuelvan a expulsar en mi vida», reconocía.

El técnico del Mérida hizo una valoración positiva del empate, aunque lamentó una nueva desconexión al inicio de la segunda mitad. «Partido equilibrado que hemos podido ganar y hemos podido perder y quizás que el empate es lo más justo».

Después de este valioso empate en Fuenlabrada, Guilló está convencido en alcanzar el playoff. «Mis sensaciones son que nos vamos a meter por la manera que compite el equipo. Estamos teniendo muchas situaciones de muchas lesiones, sanciones, también en el cuerpo técnico, se nos lesiona gente durante el partido... Todos tienen un compromiso bestial. Da gusto ver al equipo y la forma de competir fuera de casa en los últimos partidos. Si nos llegamos a ir con la victoria no hubiese pasado nada». También se refirió con el calendario que le queda con Antequera, Ceuta, Castilla, Recreativo y Atlético B. «Si te lo tienes que jugar contra alguien mejor contra esos equipos que si les ganas ellos dejan de sumar. Partido a partido. El calendario quizás el que más duro lo tiene somos nosotros. Pero no creo que haya un equipo con la ambición que tenemos nosotros y las ganas de meternos en ese playoff. Nos vamos a meter o vamos a estar muy cerca seguro». Y se deshizo en elogios hacia la afición que de nuevo se hizo notar en un desplazamiento. «Nos acompañan en todos los campos. Los resultados en el Romano no son casualidad porque nos dan vida y fuera les sentimos igual. No podemos tener mejor afición que la que tenemos».