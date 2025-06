Guilló: «Ha sido una auténtica vergüenza»

R. P. Mérida Domingo, 8 de junio 2025, 22:58 Comenta Compartir

El último discurso de Guilló entremezcló las lágrimas, los suspiros y su sinceridad. «Hoy no me voy a cortar», anunció de inicio como declaración de intenciones. «Hay una acción que puede ser roja en un mano a mano de Liberto y luego nos han tangado, como en la ida, otro penalti. Es muy frustrante hacer el trabajo que hemos hecho, que estos jugadores hayan dado el nivel que han dado, y que estos dos señores se carguen la temporada en la ida y en la vuelta. Me da igual que estén ahí los informadores o baje Munuera Montero como bajó en el Romano: ha sido una auténtica vergüenza. Que un árbitro que está delante no vea ese penalti… Ahora estoy muy caliente porque me duele mucho. Y luego ha sido muy prepotente al final del partido. Nos han quitado la ilusión que teníamos todos».

Además, dentro de su abatimiento, pareció despedirse de Mérida: «No sé si me voy a quedar. Ojalá nos entendamos. Sólo he hablado con Alejandro, aunque todas las conversaciones las ha tenido mi agente porque no me quería involucrar en pleno playoff. Ahora me involucraré más. Yo quiero crecer, como he dicho siempre, y no sé las oportunidades que voy a tener. Pero si salgo de aquí, no voy a estar tan a gusto en ningún otro sitio, porque el cariño de la gente ha sido increíble. Sé que hay intereses, pero no tengo ofertas encima de la mesa. No he firmado nada aún. Pero no sé mi futuro a día de hoy. Poco más puedo decir».