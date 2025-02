Gorka Santamaría: «Es vital ganar en Madrid para acercarnos al playoff»

Gorka Santamaría sigue derribando puertas y ya es el pichichi del grupo con 11 goles. «No suelo mirar mucho la clasificación de goleadores. Lo tomo ... como una anécdota porque seguro que irá cambiando y no me meto presión en ese sentido. Es bonito encabezar el ránking de goleadores y más en una competición tan complicada. Espero seguir ahí porque sería una buena noticia para el Badajoz», señala.

Sus goles han reactivado las aspiraciones del equipo blanquinegro en su lucha por meterse entre los cinco primeros, aunque los jugadores frenan cualquier conato de euforia y no miran más allá de la siguiente jornada. «El vestuario habla del DUX, que es el próximo partido. Es vital ganar en Madrid para intentar acercarnos un poquito más al playoff. Conseguimos una gran victoria, pero seguimos a la misma distancia del playoff que hace una semana. Tenemos que mantener los pies en el suelo, centrarnos en lo nuestro y ya se verá hasta donde podemos llegar», apunta.

El león es el jefe de la manada blanquinegra. El líder indiscutible del Badajoz. Nadie lo duda. Y eso que empezó la temporada sin tener continuidad entre los titulares. Pero desde la novena jornada es un fijo en el once y este domingo se perderá su primer partido del curso por tener que cumplir ciclo de amarillas. Gorka Santamaría (Bilbao, 1995) era el único de toda la plantilla blanquinegra que había participado en los 27 encuentros. Su baja ante el DUX llega en plena eclosión goleadora. «Nunca es un buen momento para salir del equipo, sobre todo si estás consiguiendo goles, pero confío en mis compañeros. A principios de temporada no era titular y el equipo ganaba. Seguro que vamos a conseguir los tres puntos, que es lo que queremos todos».

En los 23 partidos que ha marcado desde que hace tres temporadas viste la camiseta del Badajoz el equipo no ha perdido (18 victorias y 5 empates), pero su racha talismán asciende a 39 (29 victorias y 10 empates) desde su aterrizaje en el Cádiz tras salir del Bilbao Athletic en Segunda. «Es señal de que se está trabajando bien», expone.

El Nuevo Vivero asistió el sábado a un partido perfecto de todo el equipo y ese entusiasmo contagió a la grada. «Hubo una gran armonía entre el equipo y la afición desde el inicio del partido que duró hasta el final. A pesar de las condiciones climatológicas y del precio de las entradas la gente estuvo apoyando al equipo y se agradece. Fue una tarde mágica, histórica, que la gente recordará con cariño», subraya Gorka Santamaría.

Noticia Relacionada Los gemelos golpean dos veces

El vestuario del Badajoz afronta este tramo final de curso con algo más de tranquilidad después de tantas convulsiones vividas desde este verano y eso se nota en el campo. «Ahora hablamos más de fútbol y de lo deportivo. Con la nueva propiedad hemos pactado una serie de plazos y están cumpliendo. Eso nos hace centrarnos en el día a día y partido a partido. Dijeron que pagarían una mesualidad y lo han hecho. Los siguientes pasos se irán marcando. De momento, no hay razones para desconfiar», explica el delantero vasco. Sobre la venta, Gorka Santamaría reconoce que están pendientes de todo lo que sucede porque de esa operación depende el futuro del Badajoz. «Es algo que no nos concierne mientras haya alguien que vaya pagando y asumiendo los compromisos del club y con los empleados. Preguntamos por la situación, pero porque nos interesamos por el club. La nueva propiedad nos dijo que necesitaba la venta para poder asumir todos los costes hasta final de temporada. No sabemos nada más que lo que todo el mundo sabe».

En cuanto al revuelo que se creó sobre su posible salida al fútbol polaco, Gorka Santamaría aclara que su sitio está en el Badajoz y que se siente muy comprometido con el club y la ciudad. «Mi voluntad nunca ha sido salir. Si en algún momento tengo que salir es porque el club quisiera o necesitara que saliera. Me siento como en mi casa y mi ciudad, así me lo han hecho sentir mis compañeros y la afición. Estoy muy feliz en Badajoz».