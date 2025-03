Parra se decanta por la oferta de Diego García

Manuel García y Javi Pérez Badajoz Viernes, 21 de enero 2022 | Actualizado 22/01/2022 10:29h. Comenta Compartir

El guion de la compra-venta del Badajoz está plagado de múltiples giros inesperados que parecen no acabar nunca. Pese a que todo indicaba que las negociaciones con Daniel Tafur estaban avanzadas y que el proceso del traspaso seguía adelante a expensas de unas cláusulas y de la firma, finalmente el empresario con raíces extremeñas no será quien se haga con la propiedad del club blanquinegro.

En las últimas horas cristalizó la oferta presentada por un actor desconocido hasta la fecha en esta rocambolesca historia y el Badajoz lo hizo oficial. Se trata del abogado Diego García, expresidente del Elche en una de las etapas más complicadas del club blanquiverde, ya que asumió el puesto un año después del descenso administrativo a Segunda División. «Joaquín Parra, ante la urgente situación de necesidad que atravesaba el club y respondiendo a la voluntad social, ha transmitido en el día de hoy su paquete accionarial», reflejaba en un comunicado.

«Entre las propuestas de compra presentadas se ha seleccionado la que daba mayor importancia al futuro del CD Badajoz y a su crecimiento deportivo, dado que se ha optado por la propuesta que mayor experiencia atesora en la gestión de clubes de fútbol; el mayor importe para el vendedor y las mejores garantías, han sido secundarias en la decisión», continuaba el escrito publicado este viernes. Además se anuncia que la semana próxima el equipo de gestión se desplazará a la capital pacense para comenzar a trabajar y aseguran que representantes del comprador ya se han puesto en contacto telefónico con el director general para ingresar inmediatamente los fondos suficientes para cubrir las situaciones más urgentes.

Todo ello pese a que en la videollamada mantenida en la noche del martes entre los asesores legales de la familia Parra y de Daniel Tafur, el propio inversor y Pepe Reynolds como representante del club, la propiedad dejó claro que no tenía ninguna otra oferta de compra sobre la mesa y que estaban trabajando para llevar a buen término la presentada por Tafur. Según ha podido saber este diario, el grupo inversor del empresario con residencia en Bermudas quería evitar precisamente una situación de este tipo en el que su propuesta fuera utilizada en una negociación a tres bandas y por eso dio el ultimátum de retirar la oferta si no se cristalizaba con premura. Pese a dar luz verde a la operación, la familia Parra seguía poniendo trabas y dando largas a Tafur, con el as en la manga de la otra vía ya avanzada. El miércoles le aseguraron que no existía esa posibilidad y por eso decidió adelantar el dinero para sufragar los gastos del viaje a Calahorra y otros como los relacionados con la residencia de los juveniles, que han corrido de su cuenta. Tafur estaba muy involucrado y con ganas de asumir la gestión del club blanquinegro, aunque no se cierra de manera definitiva esa puerta.

Ajeno a este nuevo capítulo, el técnico Óscar Cano expresaba en la mañana del viernes que los ánimos del vestuario estaban mucho más destensados tras los últimos acontecimientos. «No sé bien explicar por qué, forma parte de las sensaciones, y os digo que en el grupo existe la certeza de que esto va a tener un final feliz. Los tiempos muchas veces hacen que la incertidumbre crezca y que puedan llegar momentos de inestabilidad y que vuelvan esos pensamientos respecto a lo que va a pasar o no, pero tenemos la seguridad de que todo va a acabar bien». Tras el paso al frente a nivel institucional, el preparador granadino reconoce que «lo que más deseamos es no tener que estar pendientes de eso. Todo lo que sean detalles excesivamente puntuales no nos interesa. Queremos saber, pero preferimos que se nos informe cuando haya noticias significativas y mientras tanto no desviar la atención de lo verdaderamente importante». Y es prioritario que cuando en los despachos fructifique el trabajo, el equipo esté en la pelea por los objetivos deportivos. «Cuando se resuelva, que nos pille en una posición desde la que podamos decir que hay tiempo y calidad para poder llegar a ese playoff que tanto ansiamos».

En la afición se había agotado la paciencia y las redes sociales han sido un clamor de exhortaciones para que abandonase la entidad pacense. Bajo el abrigo del hashtag #ParraVendeYa se acumulan una ristra de mensajes con una consigna común. «No estamos dispuestos a pasar por lo mismo ni a aguantar más mentiras». «Dijiste que te irías cuando no tuvieses el apoyo de la afición, es el momento, Parra». «Dejadnos vivir, respirar y seguir disfrutando de nuestro club. Ya está bien. Harto de que el Badajoz sea un juguete roto en manos de gente sin escrúpulos ni palabra ninguna». Son solo algunos ejemplos.

Temas

CD Badajoz