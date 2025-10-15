HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes de la Fundación Lumbini posan con los jugadores del Cacereño. CP CACEREÑO
Primera RFEF

La Fundación Lumbini quiere llevar al Cacereño a China

Los promotores del complejo budista impulsan una iniciativa para que el equipo de Cobos juegue un partido en el gran país asiático

R. H.

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El Cacereño ha recibido este miércoles una visita muy especial. Los representantes de la Fundación Lumbini Garden se pasaron por los campos federativos Manolo Sánchez ... de Pinilla para seguir el entrenamiento del equipo de Cobos. Y tenían una propuesta que ofrecerle al club como su idea de que el Cacereño juegue un partido en China.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  6. 6 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fundación Lumbini quiere llevar al Cacereño a China

La Fundación Lumbini quiere llevar al Cacereño a China