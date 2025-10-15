La Fundación Lumbini quiere llevar al Cacereño a China
Los promotores del complejo budista impulsan una iniciativa para que el equipo de Cobos juegue un partido en el gran país asiático
R. H.
Badajoz
Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:57
El Cacereño ha recibido este miércoles una visita muy especial. Los representantes de la Fundación Lumbini Garden se pasaron por los campos federativos Manolo Sánchez ... de Pinilla para seguir el entrenamiento del equipo de Cobos. Y tenían una propuesta que ofrecerle al club como su idea de que el Cacereño juegue un partido en China.
Aunque los promotores renunciaron el pasado mes de junio a los terrenos y el proyecto del complejo budista parecía alejarse de Cáceres, la Fundación Lumbini sigue muy vinculada a la capital cacereña. Hasta tal punto que no abandonan su idea de levantar un Gran Buda en la ciudad y buscan inversores en China para retomar la iniciativa y hacer realidad su construcción. De ahí que desde su organización se trabaje para preparar un partido del Cacereño en el gran país asiático.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión