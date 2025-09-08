Un Francisco de la Hera verdiblanco para recibir al Arenteiro este domingo

Ambas partes, junto al Ayuntamiento de Almendralejo, comenzaron a trabajar en el traslado el pasado jueves, y tras llegar a un acuerdo y ser ... ratificado este lunes por el Comité de Competición, ya es oficial: el Cacereño-Arenteiro de la tercera jornada de Liga se trasladará del Príncipe Felipe, que aún no está apto para acoger un partido de fútbol, al Francisco de la Hera. El choque mantiene su horario inicial del domingo 14 de septiembre a las 16.00 horas.

Más allá de los acuerdos económicos alcanzados por las directivas del Cacereño y del Extremadura, como muestra de gratitud los abonados del conjunto azulgrana podrán entrar gratis con su abono a la zona de preferencia. Mientras, la directiva del Cacereño ya trabaja en la manera de fletar los máximos autobuses posibles para que sus aficionados se puedan desplazar gratis los poco más de cien kilómetros que separan ambas ciudades. Eso sí, tendrán que apuntarse en la tienda del club. Para los no abonados, el desplazamiento costará 25 euros.

MÁS INFORMACIÓN El Cacereño aspira a jugar el derbi en el Príncipe Felipe

«Tenemos que sentir el campo del Extremadura como nuestra casa, porque jugamos en nuestra región y tenemos que hacernos fuertes como si el Francisco de la Hera fuese el Príncipe Felipe. De ahí que pongamos autobuses para nuestros aficionados para que ayuden al equipo a conseguir los tres puntos», requirió Carlos Ordóñez, que en un primer momento se puso en contacto con el Mérida para disputar este partido en el Romano, «por cercanía». Pero como el Mérida comenzará este próximo lunes su cambio de césped y necesita darle descanso al terreno de juego tras llevar toda la pretemporada entrenando en él, no pudo ofrecérselo al Cacereño. «Así que hablamos con Daniel (Tafur) y le agradezco que nos abriese fácilmente las puertas de su casa. Ahora tendremos que empezar a trabajar en la organización del partido pero con el hándicap de hacerlo fuera de nuestra casa».