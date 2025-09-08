HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Francisco de la Hera será la casa del Cacereño este domingo. HOY
Primera RFEF

Un Francisco de la Hera verdiblanco para recibir al Arenteiro este domingo

La directiva del Cacereño fletará autobuses para sus abonados y los socios del Extremadura podrán ver el partido gratis en la grada de preferencia

R: P.

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:16

Ambas partes, junto al Ayuntamiento de Almendralejo, comenzaron a trabajar en el traslado el pasado jueves, y tras llegar a un acuerdo y ser ... ratificado este lunes por el Comité de Competición, ya es oficial: el Cacereño-Arenteiro de la tercera jornada de Liga se trasladará del Príncipe Felipe, que aún no está apto para acoger un partido de fútbol, al Francisco de la Hera. El choque mantiene su horario inicial del domingo 14 de septiembre a las 16.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  7. 7

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  8. 8 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  9. 9 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  10. 10

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un Francisco de la Hera verdiblanco para recibir al Arenteiro este domingo

Un Francisco de la Hera verdiblanco para recibir al Arenteiro este domingo