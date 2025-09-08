El Cacereño aspira a jugar el derbi en el Príncipe Felipe

Aún no ha brotado ni una mísera brizna en el terreno de juego del Príncipe Felipe, pero el club verdiblanco suspira para que su ... terreno de juego presente en doce días un aspecto 'apto' para disputar el derbi frente al Mérida en Cáceres. Se confía tanto que no se discute otra posibilidad en las oficinas del Cacereño, aunque existe un plan B en la recámara. Eso sí, ese plan B no será tan sencillo como el de este próximo fin de semana.

Primero porque el Mérida comenzará a resembrar y cambiar el tipo de césped de su Romano el próximo lunes, tras el choque de este sábado ante el filial del Celta de Vigo, e intercambiar el orden de los partidos en el calendario no es, a día de hoy, ni tan siquiera una posibilidad. Segundo porque el Extremadura utilizará el Francisco de la Hera el domingo 21 de septiembre para su duelo liguero ante el Yeclano, y no le agradará al conjunto azulgrana jugar en su alfombra 24 horas después de que haya sido apisonada por otros dos equipos. Y tercero, porque no hay campos (por las condiciones del terreno de juego) ni gradas (por tamaño y aforo) para acoger a los 4.000 abonados del Cacereño y más del millar de emeritenses que se quieran desplazar.

De ahí que Carlos Ordóñez trabaje más a contrarreloj todavía para tener el Príncipe Felipe disponible para el sábado 20 de septiembre: «Quedan dos semanas y lo importante es que haga mucho calor, porque la idea es jugar en nuestra casa. En el transcurso de la próxima semana valoraremos cómo va creciendo la hierba. Y si no, tendremos que optar otra vez por el plan B», confesó este lunes en Canal Extremadura el propio presidente verdiblanco.

«Es que no nos ha acompañado el tiempo. Hemos sembrado una clase de grama, que se denomina 'Bermuda', que necesita de altas temperaturas… y en estas dos últimas semanas no ha hecho mucho calor, ni por el día ni por la noche. Y eso ha provocado que se ralentice el crecimiento de este tipo de hierba, porque se ha dormido y no ha despertado y crecido con la intensidad y rapidez que debería. Ahora está empezando a nacer», explica el problema Carlos Ordóñez, que no se ha bajado de la maquinaria de obra en los últimos dos meses.

Ya el Cacereño va a perder mucho dinero con el traslado al Francisco de la Hera para su partido de la tercera jornada ante el Arenteiro y no quiere repetir idéntico castigo una jornada después en lo que se presupone una de las taquillas de la temporada. Aparte de la imagen del club de no poder cumplir con los plazos prometidos. «Hemos llevado a cabo una obra muy grande, empezando por el drenaje, siguiendo por la instalación de riego y terminando con la siembra. Todo esto requiere mucho tiempo. Y encima no hemos tenido la posibilidad de meter más maquinaria y personal por las obras que ha habido este verano en los alrededores de Cáceres y porque el mes de agosto es un mes vacacional. Pero lo que nos está fastidiando realmente es la siembra del césped».

Según expertos en la materia, deberán pasar más de doce días para que el césped del Príncipe Felipe se encuentre en buenas condiciones para la práctica del fútbol. «Estas temperaturas de ahora no le vienen nada bien a esta planta», continúa exponiendo Ordóñez. «Habíamos pensado hacer el cambio de estación en dos o tres semanas, meter ya el césped de invierno, pero los técnicos nos dijeron que si subían las temperaturas podíamos provocar hongos y que el césped de invierno traspasase ese hongo al de verano y quedarnos sin los dos. Contra el tiempo no se puede luchar».

Malestar en las aficiones

Y césped aparte, está el horario del derbi: la Federación lo ha puesto el sábado 20 de septiembre a las 14.00 horas, decisión que no ha gustado en ninguna de las dos aficiones. Primero, porque rompe el día de convivencia y fiesta en la capital cacereña; y segundo, porque se esperan nuevamente temperaturas muy altas en esas fechas del mes. Aunque por los intereses televisivos será complicado un cambio de horario, ambas gradas esperan que, como en otras ocasiones, la Federación rectifique y sea capaz de reubicarlo en otra franja que ayude a la fiesta y el espectáculo futbolístico.