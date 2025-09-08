HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajos de resiembra en el terreno de juego del estadio Príncipe Felipe de Cáceres.
Primera RFEF

El Cacereño aspira a jugar el derbi en el Príncipe Felipe

Aunque este domingo disputará su partido en el Francisco de la Hera, el club verdiblanco espera recibir al Mérida en su estadio el sábado 20 a las 14.00 horas

R. P.

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:06

Aún no ha brotado ni una mísera brizna en el terreno de juego del Príncipe Felipe, pero el club verdiblanco suspira para que su ... terreno de juego presente en doce días un aspecto 'apto' para disputar el derbi frente al Mérida en Cáceres. Se confía tanto que no se discute otra posibilidad en las oficinas del Cacereño, aunque existe un plan B en la recámara. Eso sí, ese plan B no será tan sencillo como el de este próximo fin de semana.

