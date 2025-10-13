HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Vergés y Martín Solar acudiendo a saludar a los aficionados desplazados a Salamanca. MÉRIDA AD
Primera RFEF

Fran Beltrán le exige autocrítica al vestuario

El técnico del Mérida les pide a sus jugadores ganar duelos, espabilar y empezar a competir porque el rendimiento a domicilio no está siendo el adecuado

R. P.

Mérida

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:36

Comenta

Que el Mérida sea penúltimo con seis puntos al paso por la séptima jornada no es tan preocupante ni inquietante. Lo preocupante es que el ... equipo está muy lejos de competir lejos del Romano y lo inquietante es que en casa sí lo hace. Y hasta que no solucione esos problemas de actitud/personalidad/carácter/como se denomine, las carencias y virtudes futbolísticas deben aguardar en un segundo plano. Porque al equipo le puede sobrar esa sangre o responsabilidad que se le achaca, pero de momento no lo está demostrando durante los partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

