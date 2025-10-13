Fran Beltrán le exige autocrítica al vestuario

Que el Mérida sea penúltimo con seis puntos al paso por la séptima jornada no es tan preocupante ni inquietante. Lo preocupante es que el ... equipo está muy lejos de competir lejos del Romano y lo inquietante es que en casa sí lo hace. Y hasta que no solucione esos problemas de actitud/personalidad/carácter/como se denomine, las carencias y virtudes futbolísticas deben aguardar en un segundo plano. Porque al equipo le puede sobrar esa sangre o responsabilidad que se le achaca, pero de momento no lo está demostrando durante los partidos.

Desde Tenerife hasta Salamanca, el equipo de Fran Beltrán ha ido empeorando su rendimiento como visitante. El sábado perpetró ante Unionistas su peor partido del curso: sin que Csenterics hiciera una sola parada, le metieron dos; ante el colista del grupo, el bagaje ofensivo fue más pobre que nunca. «Tenemos que hacer ese análisis de por qué cambiamos tanto de jugar en casa a jugar fuera muy en serio», reconoce el técnico emeritense. «Porque independientemente de cómo estés jugando, si no tienes la capacidad de competir y no eres fuerte, no puedes ganar partidos. Tenemos que espabilar y hacerlo rápido, porque venimos de un partido jugado con personalidad y esta vez no la hemos tenido fuera de nuestro estadio».

La última vez que el Mérida arrancó una Liga con cuatro derrotas, un gol a favor y diez en contra a domicilio fue en la 2016-17, con José Miguel Campos en el banquillo. Aquella plantilla acabó jugándose el playoff en la última jornada, pero tuvo que cambiar mucho interna y deportivamente para levantarse de la lona. Fran Beltrán se muestra cada semana autocrítico, pero cada vez más pone el foco en su vestuario. Lo reclamó en la previa del pasado viernes y también minutos después de la derrota del sábado: «Puedes ganar o perder, cometer errores… pero lo que no puedes hacer es no ganar duelos, no rematar ni una sola vez de cabeza cuando hay más de veinte centros, conceder el gol que nos hacen… Fue un partido controlado en el que no tuvimos el mando. Así que hay que ser muy autocríticos y cambiar rápido, porque no estamos siendo competitivos».

Tal y como sucedió tras la derrota y la imagen de Zamora, el equipo volverá a exponerse a otra prueba de fuego el sábado en el Romano ante el Arenteiro (16.00 horas). «A nadie se le escapa que ahí están los números del Mérida en las últimas temporadas: lo que hace en el Romano y lo que hace fuera de él. Y eso es porque la afición empuja, ruge y es muy importante para el equipo… Pero hay un porcentaje de partidos que también se juegan fuera, que es exactamente el mismo juego y donde tenemos ser más competitivos. Pero independientemente del lugar en el que juguemos, espero que todos seamos muy críticos con nuestras actuaciones y entendamos que el siguiente partido empieza en el primer entrenamiento de la semana. Tenemos que dejarnos la vida. Como bajemos un puntito, como avisé en la previa, no tenemos capacidad de llevarnos los partidos. Ahora tenemos que aguantar todas las críticas que recibamos porque no estamos obteniendo puntos y en varios partidos no estamos ofreciendo el rendimiento que tenemos que ofrecer».

En principio debería llegar al próximo choque el capitán Felipe Alfonso, que se retiró lesionado por un fuerte golpe el sábado en Salamanca a veinte minutos del final.