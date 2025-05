El fin de semana perfecto para el Mérida

El único equipo que ganó este fin de semana de los últimos diez clasificados fue el Mérida. De ahí que le metiera dos puntos más ... de colchón a la zona de descenso (ahora le saca tres al San Fernando), encajara entre él y el decimoquinto puesto a un rival más (el Atlético Sanluqueño) e igualara en la tabla al Real Madrid Castilla. Así que, a la espera de si hay respuesta o no del Linares en las próximas jornadas y de si los 42 puntos de Intercity, Algeciras y Atlético B son inalcanzables, la lucha por la permanencia se ha quedado así a día de hoy: un puesto de descenso para cuatro equipos.

«Nos hemos convertido en un equipo ganador», lo explica fácilmente David Rocha. «En la primera vuelta estuvimos muchas jornadas sin ganar, y eso fue muy duro. Así que, cuando eres capaz de enganchar un par de resultados positivos, la dinámica cambia por completo. Es normal que hayamos ganado en mentalidad. La clave ha estado en que el equipo, a pesar de estar hundido en la tabla, no ha parado de currar y no ha tirado la toalla jamás. Por eso, si haces una segunda vuelta como la que estamos haciendo, te conviertes en un equipo ganador. Eso significa ganar incluso cuando no lo mereces. Ahora cuando las cosas van mal, nos reponemos de los golpes y seguimos apretando».

Como, por ejemplo, hace dos semanas ante el Córdoba o como este último sábado frente al Algeciras. El equipo empezó perdiendo ambos partidos, acusó mentalmente el golpe de ir por detrás en el marcador y, al final, acabó reponiéndose anímica y futbolísticamente para empatar el primer partido y ganar el segundo. Desde que comenzó la segunda vuelta del campeonato, el equipo de David Rocha es sexto a tres puntos del playoff. Y desde que comenzó la remontada en Valdebebas a principios de febrero, los emeritenses son terceros a dos puntos del líder. Lo que se escribía en enero: para salvarse, el equipo tenía que hacer una segunda vuelta de playoff… y la está haciendo.

El trabajo paga

«La base de todo esto, el secreto, ha sido la piña que somos en el vestuario y lo que aprieta la grada en cada partido del Romano. Cuando lo estábamos pasando muy mal, todos nos mantuvimos unidos, nadie se tiró del barco», simplifica Chuma, pichichi del equipo y responsable de la remontada ante el Algeciras con sus dos goles. «Hemos ido hacia arriba por el trabajo: en cada partido demostramos que queremos. Además, ahora estamos en un momento en que sabemos reponernos de los golpes. Pero tenemos que seguir con los pies en el suelo porque queda un mundo y sabemos cómo es esto. Pero estamos en el camino, de trabajar y luchar cada partido, confiando en nosotros mismos. Hay que seguir en esta línea».

Aparte de Palomares, también se acordó David Rocha del delantero sevillano tras este último choque del sábado: «Chuma es el ejemplo de lo que ha sido el equipo en estos últimos meses. Él sabe que se equivocó en aquel partido de Linares, cuando lo expulsan, y en ningún momento sacó pecho ni se enfadó cuando no jugó. Es un tipo currante que va a muerte con lo que le pedimos, y muchas veces le exigimos cosas que le perjudican como delantero. Eso no es agradable, por eso se merece estos dos goles y el momento que está atravesando».

«Cada tramo de la temporada requiere una cosa, ya bien sea por el momento del equipo o por el momento personal y físico tuyo. La expulsión en Linarejos me hizo reflexionar bastante y desde entonces he luchado y he trabajado mucho con la ayuda de todos. Puedo decir que estoy en mi mejor momento desde que llegué aquí. Antes los partidos requerían mucho trabajo y ahora estoy en un momento dulce en el que me están entrando las ocasiones. En los datos del GPS todos marcamos lo mismo, así que los goles son ahora la recompensa a todo este trabajo», revela el delantero sevillano.

Lo próximo será visitar Melilla (domingo, 12.00 horas) para enfrentarse a un equipo virtualmente descendido que solo ha ganado un partido de los últimos nueve. Sólo será baja, por sanción, Raúl Beneit, que vio el sábado la quinta amarilla. De los puntos que saque ante Melilla y Atlético Sanluqueño, su próximo rival en el Romano, el Mérida sabrá en mayo si lo tiene hecho o si deberá seguir remando mucho.