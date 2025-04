Ferrón desata el delirio en el Nuevo Vivero

Ferrón desató el delirio del Nuevo Vivero en un imponente cabezazo para dar tres puntos de oro a un Badajoz que siempre creyó en la ... victoria. Tanto la buscó que la terminó encontrando. En el último suspiro. El delantero blanquinegro sobrevoló el cielo pacense para alcanzar la última bola de partido y dar una más que merecida victoria a su equipo. La grada remó hacia el triunfo y la nave blanquinegra se llevó su preciado botín al derrotar por segunda visita consecutiva al Deportivo.

Los pacenses encerraron en su campo a los gallegos tras la expulsión de Mario Soriano y encontraron el premio a su insistencia. Salmerón cambió el guión de un partido insulso en su primer acto al mover sus cartas. Se sacó su as de la manga. La carta ganadora. Tenía la oportunidad de tumbar al Depor y la aprovechó. La aparición de Ferrón resultó vital y salvadora y le permite coger aire al Badajoz antes del derbi en Mérida.

Mientras los dos equipos calentaban y Gorka Santamaría se hacía fotos con todo aquel que le solicitaba a pie de campo, la decepción de España centraba todos los corrillos en la grada. Y el pensamiento de no repetir otro sufrimiento más para rematar una mala tarde. El mal sabor de boca que dejó el Badajoz en Salamanca contrariaba al aficionado. Y esa era la incógnita que planeba en el ambiente. La de ver qué equipo se encontrarían en esta ocasión en el Nuevo Vivero. Si el triste de hace tres días o ese alegre de San Sebastián de los Reyes de dos jornadas atrás.

CD BADAJOZ, 1-DEPORTIVO, 0 CD Badajoz: Kike Royo; Mariano Gómez, Borja García, Carlos Cordero; Calderón (Zelu, min. 80), Mancuso (Javi Ros, min. 67), Raúl Palma, Edu Sánchez (Ferrón, min. 71); Alfaro, Adilson y David Soto (Pérez Acuña, min. 80).

Deportivo de la Coruña: Mackay; Antoñito (Trilli, min. 58), Lapeña, Martínez, Raúl Carnero; Quiles (Zalazar, min. 76), Olabe (Villares, min. 76), Isi Gómez (Yeremi, min. 54), Rubén; Mario Soriano y Svensson (Gorka Santamaría, min. 58).

Gol: Francis Ferrón, min. 95.

Árbitro: Muñoz Piedra (andaluz). Expulsó con roja directa a Mario Soriano (64) en el Deportivo. Amonestó en el Badajoz a Raúl Palma (53) y en el Deportivo a Olabe (21), Rubén (81) y Villares (92).

Incidencias: Unos 3.500 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero. Desde megafonía se dio la tradicional bienvenida a los exblanquinegros Óscar Cano, elías Martí, Gorka Santamaría e Isi Gómez.

Sorprendía de inicio Salmerón sin un lateral deerecho específico, dándole toda la pista a Calderón y el perfil zurdo a Edu Sánchez, fijando la defensa con tres centrales: Mariano Gómez, Borja García y Carlos Cordero. A pesar de la contención salió valiente el Badajoz ante un Deportivo que acumulaba bastante artillería arriba. La movilidad de Adilson, Alfaro y David Soto mantenía con muchas precauciones a la zaga gallega. También su presión alta obligaba a una salida menos fluida y les llevaba a acumular más pases horizontales para subir la pelota. No se encontraba cómodo el Deportivo sin ver entrar en acción a sus hombres más afilados como Quiles o Mario Soriano.

Pasada la media hora ninguno de los dos equipos se atrevía a romper la baraja. Un equilibrio que apenas se declinó por el primer y único disparo a puerta de toda la primera mitad de Carnero que detuvo bien colocado Kike Royo al cuarto de hora. La grada se entretenía con un sombrero que se marcó el canterano Edu Sánchez para hacerse un autopase y alguna internada de Adilson sin mayor peligro que una de ellas que acabó en un centro que golpeó en la espalda de un contrario y se marchó por línea de banda.

La defensa blanquinegra se mostró muy concentrada y atenta para no dar respiro a los atacantes deportivistas. Ni se las dejó oler

Lo más animado del primer acto fue el pegadizo tema de La bachata de Manuel Turizo que empezó a sonar mientras los jugadores se iban por el túnel de vestuarios. Poca historia tuvieron los primeros 45 minutos más allá de mucho control de la pelota y respeto entre ambos contendientes. Ni Badajoz ni Depor se impuso en llevar la iniciativa y se repartieron la posesión sin generar ocasiones que inquietaran a sus porteros.

El segundo tiempo arrancó con algo más de chispa y el Badajoz lanzándose a por el Deportivo. Un remate de Calderón que golpeó en un defensa en su trayectoria hacia portería despertó del letargo al Nuevo Vivero. Poco después salió a calentar Gorka Santamaría y se llevó los aplausos de la grada. Lo sienten como de la casa a pesar de que se preparara como amenaza para dejar sin puntos al Badajoz. Para entonces Óscar Cano buscaba cambiar las cosas y quitaba al otro exblanquinegro Isi Gómez para dar entrada a Yeremy.

El cuadro pacense se replegaba bien y trataba de salir a toda mecha aprovechando los espacios. Así, llegaría el primer disparo entre los tres palos del Badajoz de David Soto en una contra bien hilada. Cano siguió intentando provocar una reacción y dio paso a Gorka Santamaría y Trilli.

El Badajoz parecía dar un paso al frente y tomar el mando del partido. De ese arreón llegó la oportunidad más clara para el Badajoz de Mariano Gómez al rematar un centro lateral que se estrelló en el palo cuando toda la grada ya cantaba gol.

Y mejor que se lo ponían las cosas a los blanquinegros al quedarse el Deportivo con diez al ver la roja directa Mario Soriano por una dura entrada sobre Edu Sánchez en la frontal del área pacense. Tenía el Badajoz 25 minutos por delante para tumbar a este súper Depor. El equipo de Salmerón se había crecido y laa grada seguía empujando. Adilson no acertó a enganchar la pelota en otra oportunidad que hizo llevarse las manos a la cabeza al público. El Badajoz tenía contra las cuerdas al Deportivo y Salmerón movió ficha en una declaración de intenciones de ir a por los tres puntos. Buscó la frescura y claridad de ideas de Javi Ros por el combatienete Mancuso y unos minutos después puso toda la carne en el asador con la entrada de Ferrón por Edu Sánchez.

Con el cuadro gallego defendiéndose como podía de las acometidas pacenses, Adilson volvía a asomarse por su carril y en carrera chutó rozando el poste. El Nuevo Vivero vibraba. Veía que otra vez sí se podía. Que derrotar de nuevo al Deportivo era posible. La grada hasta reclamó un penalti por posible mano dentro del área y posteriormente otro por derribo a Ferrón.

Calderón, con molestias, dejaba su sitio a Pérez Acuña y Zelu ocupaba el sitio de un David Soto exprimido al máximo.

Salmerón ponía sus últimas piezas sobre el tablero verde. Se esperaba un final de nervios y apretar los dientes. El Badajoz lo intentaba por todos los canales posibles. El Deportivo se mantenía atrás agazapado. Con los diez encerrados en su campo. Parecía levantar la bandera blanca. Pedía un respiro. Pero los pacenses no estaban dispuestos a concederle ni un segundo. Quería agotar sus últimas opciones para rematar la faena de una gran segunda parte. Nada que ver con la primera.

Con el luminoso de los seis minutos de descuento la grada remaba a por la victoria. La zaga deportivista se sacudía las andanadas blanquiengras como podía. No había tiempo que perder. El balón no salía del campo gallego.

Y llegó. Tenía que llegar. En un cabezazo soberbio de Francis Ferrón que perforó al red de Mackay. El delantero gaditano adornaba la gran segunda mitad en un centro perfecto de Zelu.

Pero la competición no se detiene y el domingo espera el Romano. Badajoz y Mérida llegan preparados al derbi.