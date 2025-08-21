Estefanía Fernández sella el pase a la final del K4 500 del Mundial

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 21 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

Jueves redondo para Estefanía Fernández en el Mundial de piragüismo de sprint olímpico que se celebra en Milán. La palista emeritense empezó su intensa jornada participando en las series clasificatorias del K2 500 junto a Begoña Lezkano, logrando el pase para las semifinales, que se disputarán en la mañana de este sábado. El tándem español finalizó en tercera posición con un tiempo de 1:42.64, a algo más de un segundo de las ganadoras de la prueba, que concurren bajo la bandera de Atletas Individuales Neutrales.

Apenas unas horas más tarde, a mediodía, le tocaba regresar a las aguas del Idroscalo, en este caso con el K4 para disputar las semifinales de la misma distancia, 500 metros. Y ahí el dominio fue abrumador. Estefanía Fernández, Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo lanzaron un aviso a navegantes de que van a por las medallas y se impusieron en su regata parando el crono en 1:34.09. Quedaron por delante de las chinas (1:34.75), que fueron segundas, y las noruegas (1:34.80), terceras. La lucha por las preseas se dirimirá este viernes a primera hora de la tarde, sobre las 15.15. No hay que olvidar que la deportista extremeña aún cuenta con otra baza en la cita mundialista con el K1 5.000, cuya final está prevista para el domingo a las 15.15 horas.

Por su parte, Juan Antonio Valle inicia su participación en la disciplina KL3 200 de paracanoe, con la disputa de las series en la mañana de este viernes. Unos minutos después, también en el primer turno de la jornada, la oliventina Inés Felipe tratará de lograr el pase a la final en el KL2 200.

Temas

Piraguismo