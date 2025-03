Épica o plomo en el Romano

Guilló: «La victoria me deja un poco triste»

A pesar de la victoria y lo que ella supone, Sergi Guilló se fue muy fastidiado a casa. Por la mala segunda parte del equipo pero, sobre todo, por los pitos de la grada tras el 2-2. «No es fácil progresar cuando los dos equipos juegan con la misma estructura, como en la primera parte, pero hemos sido superiores. No hemos sufrido nada atrás. Nos ha faltado solo robar y correr. La segunda parte ha sido muy mala. La victoria me deja un poco triste. Es mejor corregir desde la victoria, pero en la segunda nos han superado. El ambiente que se ha creado tampoco nos ha ayudado, pero nos tenemos que dedicar a jugar y hoy no hemos asumido tantos riesgos, dando muchos pases para atrás… por lo menos hemos sabido calmarnos cuando hemos conseguido el empate».