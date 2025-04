La enfermería del Mérida cruza los dedos

R. P. Mérida Viernes, 25 de abril 2025, 21:22 Comenta Compartir

A Sergi Guilló no le salía un 'once' a principios de semana para su Mérida. Ha recuperado efectivos en los últimos días para ... recibir este domingo a un rival directo en la lucha por el playoff, pero el técnico emeritense desconoce aún si los podrá poner de inicio ante el Antequera o tendrá que dosificarlos para los minutos finales. «Es que tenemos muchos jugadores con molestias que no sabemos cómo van a llegar», desvela Guilló.

De entrada, el único descartado es Liberto Beltrán. Eso sí, recupera al sancionado Felipe Alfonso y los lesionados Javi Eslava y Nil Jiménez entrarán en la convocatoria. También está recuperado del todo Carlos Doncel. Y Juanjo Sánchez está ya para ser titular y Raúl Beneit, mucho mejor de lo suyo. Pero a partir de ahí muchas incógnitas. «Hay que decidir para cuántos minutos y para cuánto tiempo están algunos y si decidimos arriesgar o no». Porque parece que aún es pronto para arriesgar: «Sí», confirma el entrenador romano. «Si quedasen dos jornadas, a lo mejor arriesgaríamos con Liberto. Si fuese una situación a vida o muerte. El de este domingo es un partido importante, lo sabemos, pero es que aún nos quedan cuatro partidos más y, ojalá, un playoff por delante. Queremos tener a Liberto a pleno rendimiento para este tramo final. A día de hoy no le veo sentido arriesgar porque, aunque él se encuentre bien, sin molestias, no tenemos la certeza de que esté limpio». Así que a Liberto lo esperan en convocatoria para la próxima jornada en Ceuta. «El sóleo es una zona complicada. Yo he tenido compañeros con esa lesión y han sufrido recaídas después de recuperarse. Hay que tener mucho cuidado. Liberto ya está corriendo, trotando, pero aún no ha hecho nada con balón. Así que hemos decidido descartarlo para esta semana porque aún nos quedan cuatro partidos más», explica Sergi Guilló. El otro condicionante del partido del domingo será el calor. A las 15.30 horas del domingo habrá, según la AEMET, alrededor de 35º: «Y es el primero de los muchos que vendrán a esa hora. Ya está el nutricionista con ello para que los jugadores lleguen bien hidratados y bien alimentados. El calor será un factor a tener en cuenta, pero estaremos preparados para ello». Para el calor y también para el duro calendario que le viene por delante al conjunto emeritense: «Siempre digo que me gusta lo que queda, a pesar de que puede ser el calendario más difícil de todos, pero es que confío mucho en los míos y en mi trabajo. Por eso digo que me gusta. Si ganamos, nos vamos quitando rivales del medio. Eso sí, si perdemos… Pero repito: confío mucho en mis jugadores».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión