La enfermería inquieta al Mérida

La buena noticia es que el vestuario del Mérida se lo ha creído tanto que ha empezado a competir como un verdadero equipo de playoff. El grupo atraviesa su momento de mayor confianza mental de la temporada: una derrota en los últimos siete partidos y un ejercicio de supervivencia en Alicante esta última jornada para rascar un punto que le mantiene el colchón de dos respecto al sexto clasificado. La mala noticia es que su enfermería atraviesa una de las peores semanas en el tramo más crucial del año. Según explicó Sergi Guilló tras el empate a cero en el Rico Pérez, Eslava, Nil y Edu se torcieron el tobillo durante la semana y Liberto Beltrán sintió molestias en la última sesión de entrenamiento en Elche.

«En mi vida me ha sucedido lo de esta semana», se lamenta el técnico emeritense. «Se me han caído cuatro jugadores y sólo uno de ellos por una lesión muscular. El miércoles, Eslava se notó molestias en el tobillo y ya no entrenó más. Nil se lesionó andando, después de meter el pie en un boquete y doblarse el tobillo. Edu se torció también el tobillo en la finalización de un ejercicio. Y Liberto se notó molestias en la última sesión, le hicimos una prueba de urgencias y le ha salido una lesión muscular. Así que nos ha cambiado el plan de partido diseñado durante la semana y nos ha tocado resistir».

Los cuatro se han sometido este lunes a las pertinentes pruebas para diagnosticar el alcance de sus lesiones y están a la espera de resultados. Eslava y Liberto provocaron su quinta amarilla desde el banquillo del Rico Pérez y no estarán el próximo domingo en Fuenlabrada (de hecho, Eslava viajó lesionado para provocar la quinta), pero se espera que el delantero llegue al choque ante el Antequera de dentro de dos semanas. De los otros tres, de momento precaución. Además, Sergi Guilló pierde también por acumulación de amonestaciones a Felipe Alfonso, aunque recupera a Bonaque y espera hacer lo propio con Raúl Beneit.

«Tuvimos que hacer un partido de mucho oficio el pasado domingo», valora el técnico del Mérida. «Partido de mucho mérito. En los últimos minutos sacamos valor y fuimos un equipo. Me fui muy contento por la actuación de los jugadores. Pero es verdad que fuimos el Mérida más desnaturalizado de la temporada. La situación era complicada. Era un día importante para que el equipo se lo terminara de creer. Que cuando le toque pasarlo mal en ciertas situaciones, lo pase. Estas situaciones son las que nos van a dar el impulso que necesitamos en este tramo final».

200 entradas para Fuenlabrada

Para el partido de la próxima jornada en Fuenlabrada (domingo, 15.30 horas), el club madrileño reservará un paquete de 200 entradas a los aficionados del Mérida, que irán ubicados en la zona lateral del Fernando Torres. El precio único de las localidades es de 15 euros y se podrán comprar en la página web del club local y en las taquillas físicas el domingo a partir de las 14.30 horas.