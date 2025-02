Enésima final en el Romano

R. P. Mérida Sábado, 27 de enero 2024, 21:21 Comenta Compartir

Desde el choque ante el San Fernando, allá por noviembre, no hace otra cosa el Mérida que jugar partidos definitivos ante su gente. Este ante ... el Atlético B será uno más. Lo que habla muy mal del equipo. Por eso, como la impresión general es de descenso casi seguro, debería el equipo soltarse de una vez por todas. Ir, jugar sin miedo, volver a ir, recuperar la ilusión por el juego… y claro, no cometer errores no forzados, que son los culpables de que el equipo esté tan lejos de salvación como está.

Lo que sí está clarísimo, tanto dentro del vestuario como en el seno de la grada, es que si el Mérida quiere tener opciones de salvación debe cambiar radicalmente. Una jornada más, veremos si el equipo lo consigue o sigue igual. «Lo digo todas las semanas: que tenemos que salir a ganar el partido, a no especular, a meter la gente en el partido, ser valientes, apretar arriba, que se vea que queremos ganar el partido desde el minuto uno… Espero que esta semana sea así», terminó David Rocha su previa del viernes. Porque, por si no lo hubiéramos dicho, el Mérida está obligado a ganar. Si lo logra, aún estaría complicada la salvación; si no lo logra, imagínense… «Yo a la afición sólo le puedo decir que crean en la salvación hasta que matemáticamente sea imposible. No me gusta que a 28 de enero piensen que su equipo está descendido. Pero somos nosotros los que les tenemos que dar motivos para que cambien de opinión, haciendo partidos como el del día del Murcia, del Málaga, del Ceuta… compitiendo y estando cerca de ganar los partidos». Deberá intentarlo, una semana más, sin delanteros natos, sin uno de los fichajes más importantes del verano y sin el jefe de la defensa. Chuma está sancionado y Elejalde, Álvaro Juan y Bonaque continúan lesionados. Además, la última incorporación, el cedido Darío Serra, no ha entrado finalmente en la convocatoria, aunque ya se entrenó este sábado por primera vez con el equipo. Así que el 'once' se parecerá mucho al de hace quince días ante el Recreativo Granada. Apostará Rocha por un lateral izquierdo de largo recorrido, con Ben Hamed por el centro y volverá a disfrazar de delantero o a Javi Martín o Sandoval. Porque a Padilla ya le empieza a molestar la hernia y se operará esta semana en Tenerife, aunque estará por última vez. «Estamos a tiempo» «No haremos nada raro ni diferente a otras ocasiones, pero haremos algunas cosas», confesó David Rocha el viernes. «Tenemos soluciones suficientes para sacar un equipo de nivel y ganar el partido». Necesitará para ello máxima concentración durante todo el partido y no regalarle nada a un rival que, por juego, se encuentra en uno de sus momentos más dulces de la temporada. Perdió la semana pasada en Antequera por la mínima pero venía de seis jornadas sin caer. «Ellos están bien, y sobre todo fuera de casa son peligrosos. Están muy bien entrenados por un excelente entrenador, por eso es un filial atípico: porque compite muy bien», aduló el técnico del Mérida a su homónimo. «Pero la salvación depende de nosotros. No hemos sido capaces de mantener un nivel de concentración alto durante todo el partido. Tenemos desconexiones que acaban en gol o situaciones que nos hacen perder la confianza y en eso estamos intentando mejorar. Si somos capaces de estar a un buen nivel competitivo y agarrarnos a los partidos, se puede», se autoconvence el vestuario emeritense. «Estamos a tiempo. Quedan 18 partidos. Vayamos semana a semana. Ya incluso día a día. Marcarnos un objetivo más allá del domingo, nos equivocaríamos. Ojalá terminemos la jornada a dos y estemos cerquita de salir», concluyó Rocha. MÉRIDA-ATLÉTICO B MÉRIDA AD Palomares; Felipe Alfonso, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Lluís Llácer; Luis Acosta, Ismael Gutiérrez o Beneit, Ben Hamed; Busi, Sandoval y Javi Martín.

ATLÉTICO DE MADRID B Iturbe; Mariano Gómez, Marco Moreno, Pablo Pérez, Arumí; Assane, Gis

ÁRBITRO Carlos Fernández Buergo, del comité asturiano.

ESTADIO Y HORA Romano José Fouto, 16.00 horas.

