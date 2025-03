Diego García: «Los jugadores del Badajoz volverán a cobrar una nómina antes del próximo partido»

El Badajoz tiene el playoff a tiro, pero el vestuario no quiere que se olvide que la situación sigue siendo igual de incierta que antes ... y así lo hace saber en cada comparecencia pública tanto de Isaac Jové como de los jugadores. Estas reiteradas denuncias han llegado al grupo que gestiona el club y parece que algo va a cambiar en los próximos días. La plantilla recibirá un nuevo ingreso la próxima semana. Eso es lo que contempla Lanuspe SL con independencia de si se hace por fin efectiva la venta o no. «Los jugadores volverán a cobrar una nómina antes del próximo partido ante el Bilbao Athletic», afirma Diego García.

La firma de la venta del Badajoz es el cuento de nunca acabar. Pasan las fechas anunciadas sin que se produzca la rúbrica y esta semana de nuevo se pone otra en el calendario. Ahora el plazo fijado es el viernes. Así, al menos lo asegura Diego García en cuanto a la parte que está en la mano de Lanuspe SL. El asesor legal y portavoz del grupo que quiere comprar el Badajoz señala que ya han resuelto todos los problemas que han retrasado la tramitación de la documentación y tienen la escritura preparada para hacerla llegar a un notario de Málaga. A partir de ahí quedaría a expensas de que este fedatario obtenga un permiso del centro penitenciario para concertar un encuentro con el todavía dueño del club. «El viernes podrá estar la firma. Lanuspe ha llegado a un acuerdo con sus abogados en relación a la minuta de escritura y se le enviará el viernes a un notario de Málaga que tendrá que pedir cita en la cárcel para que la ratifique Joaquín Parra».

El pasado 23 de marzo el BORME publicaba el anuncio de cese/dimisión de Bernardo Zulategui como administrador único de Lanuspe y al quedar la mercantil sin representante ha sido el motivo por el que no se ha podido hacer antes. Pero este contratiempo ya está resuelto, según explica Diego García. «Francisco Soriano es el administrador de Lanuspe y ya está inscrito en el registro mercantil y también en los poderes que le dio la familia Parra», sostiene. Aunque hasta este miércoles en el BORME aún no se había publicado su nombramiento.

Una vez concretado el traspaso de acciones de Feverstone SA a Lanuspe SL está previsto que el grupo de Luis Oliver desembarque en Badajoz para presentar en sociedad al nuevo Consejo de Administración de la SAD, que estará formado por cuatro miembros y su presidente será uno de los socios accionistas del grupo, cuya identidad no es ninguno de los nombres ya conocidos. Diego García espera que todo quede escriturado cuanto antes para ponerse manos a la obra. «Hay que tomar muchas decisiones y asuntos que solucionar como los acuerdos con los acreedores, Seguridad Social y Hacienda». Sin estar al día con la Agencia Tributaria no se pueden recibir las ayudas públicas, de ahí que sea lo prioritario para el grupo gestor. «Se tiene que poner en marcha la situación financiera contable con el fin de desbloquear los derechos federativos». Están congelados por una deuda de 152.000 euros correspondientes a los 100.000 de la cesión de Tahiru por el Fuenlabrada (50.000 euros contemplados en el acuerdo de cesión que se duplicaban si no se abonaba antes del 30 de diciembre) y el resto de cantidades reclamadas por los futbolistas de anteriores temporadas. Por ese motivo Isaac Jové lleva ya diez partidos sin poder ejercer a pie de césped. «Queremos que el entrenador pueda sentarse en el banquillo en los últimos partidos de liga», añade.

«Ya hemos hablado con varios jugadores para las renovaciones» DIEGO GARCÍA | portavoz de lanuspe

Diego García confía en tener resuelta la situación del club para cuando finalice la temporada regular a finales de mayo y avanza que se están dando pasos en la planificación de la próxima temporada, aunque supeditada a la categoría en la que se milite. Y reconoce que ya se han iniciado contactos con la plantilla. «Ya hemos hablado con varios jugadores para las renovaciones». Aunaque algunos tienen un año más de contrato y la mayoría cuenta con una cláusula de renovación automática si se meten en playoff.