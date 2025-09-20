Derbi de necesidades en el exilio

Tras tres años sin derbis extremeños en la categoría, podríamos empezar esta previa con un tono algo más épico: que si dragones contra romanos, ... que si verdes (porque así piden los del Cacereño ir a sus aficionados) contra blancos (porque así lo piden los del Mérida) en el exilio azulgrana, que si fiesta del fútbol extremeño entre dos aficiones que se gustan, que si… Pero no. La gran cuestión de este Cacereño-Mérida es otra. Es cierto que en septiembre no existen ni finales ni dramas, pero cuidado con el que pierda. Ojo. No pasaría absolutamente nada, pero tres derrotas consecutivas en el caso del Mérida o cuatro jornadas sin ganar en el caso del Cacereño pondría muy nerviosas a sus gradas.

A los técnicos, que relativizan más, no tanto. «A ver… yo quiero ganar porque sería la primera victoria, pero esto acaba de empezar. También el Mérida querrá ganar tras dos partidos sin hacerlo. La presión es para todos. Y como falta mucho para llegar al final, escalón a escalón», despachó Julio Cobos la pregunta en la previa. Fran Beltrán lo reflexionó más: «El que pierda tendrá una sensación de drama, como pasa siempre en este fútbol cada vez más cortoplacista. Pero yo estoy convencido de que mi equipo tiene capacidad. Y si no ganamos, mi percepción y mi confianza no cambian absolutamente nada. El recorrido es largo y esta es una Liga que da oportunidades».

Números mejorables de ambos aparte, lo importante es que tanto verdiblancos como emeritenses llegan sin bajas al derbi. Por lo que sendos entrenadores podrán mejorar lo que les dé la gana tras los 'palos' de la semana pasada. De hecho, el técnico del Mérida confirmó en sala de prensa que seguramente no repita el mismo 'once' que las tres primeras jornadas pero que sí va a seguir insistiendo en el mismo dibujo. Julio Cobos, aunque se lo hubieran preguntado en la previa, hubiera regateado bien y no regalaría pista alguna. Pero los que le conocen saben que es de agitar el árbol cuando el árbol no funciona.

Puede optar por Ajenjo de inicio en la sala de máquinas junto a Deco y Sanchís, puede centrar a Iván Fernández para ubicarlo como 'nueve', puede meter a Sanvi en el eje de la zaga y acostar a Martínez a la derecha, apostar por Berlanga y Sanchidrián por fuera… En el Mérida, los posibles cambios sólo se piensan en tres posiciones: el centro de la defensa, en una de las bandas o en el pivote, y por este orden. Porque el resto de nombres se antoja intocables tras estas primeras jornadas. El que más apunta a titular es Javi Domínguez, pero también podría entrar un Capi por dentro para volcar a Beneit a la izquierda, y quedarse a Chiqui de revulsivo.

REAL JAÉN-EXTREMADURA CP Cacereño Diego Nieves; Emi, Sanvi, Adri Crespo, Joserra; Deco, Ajenjo, Sanchís, Berlanga, Sanchidrián; Iván Fernández.

Mérida AD Csenterics; Felipe Alfonso; Gaizka, Javi Lancho o Javi Domínguez, Vergés; Víctor Corral, Martín Solar, Beneit, Doncel, Chiqui o Capi; y Álvaro García.

Árbitro Luis enrique Morona del Campo, del comité madrileño.

Estadio y hora Francisco de la Hera de Almendralejo, 18.30.

Lo que ambos técnicos sí tienen claro es que el Cacereño va a salir fuerte para amedrentar al Mérida, aunque luego el partido le lleve a un bloque medio para transitar rápido, y que el Mérida no va a renunciar ni un ápice a su presión agresiva y juego en campo contrario, aunque tenga que ajustar a la hora de defender cuando el rival gira. «Ante el Celta no fueron tan problemáticas las situaciones en las que el equipo presionaba alto como en las situaciones en las que el equipo perdía el balón. Sufrimos más en la transición que en la presión organizada. Creo que nuestra mejora tiene que ser a nivel colectivo. Por supuesto que no tendría problemas a la hora de jugar con tres centrales… pero no creo que sea mañana», explicó Fran Beltrán.

Julio Cobos, técnico del Cacereño: «No voy a utilizar el campo como excusa» El técnico del Cacereño sabe que ambos conjuntos llegan con las ganas igualadas, así que más que en la motivación, ha incidido en las mejoras de su equipo: «Si queremos crecer, no podemos encajar tantos goles. Hay que estar bien en las dos áreas: ser sólidos defensivamente (pero trabajando todos, no solo la defensa) y atacar bien (porque para ganar hay que generar ocasiones)». Cobos volvió a incidir en un aspecto que, posiblemente, esté desviando la atención del hábitat verdiblanco en las últimas semanas: «A todos nos gustaría jugar en nuestro estadio, porque vendría más gente y es donde nos hemos hecho fuerte las últimas temporadas. Pero vamos a un buen campo y no lo voy a utilizar como excusa. No podemos darle vueltas a una cosa que no se puede cambiar».