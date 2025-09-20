HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Francisco de la Hera será el gran protagonista de un derbi atípico entre el Cacereño y el Mérida. CP CACEREÑO
Primera RFEF

Derbi de necesidades en el exilio

Tras sus tropiezos de las últimas semanas, Cacereño y Mérida necesitan ganar en Almendralejo para ahuyentar dramas

R. P.

MÉRIDA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Tras tres años sin derbis extremeños en la categoría, podríamos empezar esta previa con un tono algo más épico: que si dragones contra romanos, ... que si verdes (porque así piden los del Cacereño ir a sus aficionados) contra blancos (porque así lo piden los del Mérida) en el exilio azulgrana, que si fiesta del fútbol extremeño entre dos aficiones que se gustan, que si… Pero no. La gran cuestión de este Cacereño-Mérida es otra. Es cierto que en septiembre no existen ni finales ni dramas, pero cuidado con el que pierda. Ojo. No pasaría absolutamente nada, pero tres derrotas consecutivas en el caso del Mérida o cuatro jornadas sin ganar en el caso del Cacereño pondría muy nerviosas a sus gradas.

