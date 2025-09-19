HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Último derbi entre el Cacereño y el Mérida en abril de 2024 disputado en el Príncipe Felipe. HOY
PRIMERA RFEF

Cacereño 28–Mérida 11

Los verdiblancos, como locales, dominaron el derbi en los primeros 60 años de rivalidad, y los emeritenses gozan de mejores números en los últimos 40

R. P.

MÉRIDA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El de este sábado será el primer Cacereño-Mérida oficial que se juegue lejos de Cáceres. Los 48 anteriores que se han disputado desde ... la temporada 1924/25 se han jugado todos ellos en la capital cacereña. Los verdiblancos se han impuesto en 28 ocasiones, los emeritenses en 11 y los 7 duelos restantes acabaron en empate. El próximo derbi será, por tanto, histórico: porque será el primero de ambos en Primera Federación y porque será el primero de ambos en un campo que no es del Cacereño.

