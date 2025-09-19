Cacereño 28–Mérida 11

El de este sábado será el primer Cacereño-Mérida oficial que se juegue lejos de Cáceres. Los 48 anteriores que se han disputado desde ... la temporada 1924/25 se han jugado todos ellos en la capital cacereña. Los verdiblancos se han impuesto en 28 ocasiones, los emeritenses en 11 y los 7 duelos restantes acabaron en empate. El próximo derbi será, por tanto, histórico: porque será el primero de ambos en Primera Federación y porque será el primero de ambos en un campo que no es del Cacereño.

Como local, el Cacereño dobla en victorias al Mérida en la historia, aunque la mayoría de esos triunfos se cimentaron en los primeros sesenta años de rivalidad. Desde 1924 hasta 1984. A partir de los ochenta, el Mérida se ha impuesto siete veces en el Príncipe Felipe por tan solo tres el Cacereño. Las dos últimas visitas fueron sendos amistosos de pretemporada: 0-1 el año del debut del Mérida en Primera Federación con Juanma Barrero en el banquillo y gol de Lolo Pla y 0-0 hace dos veranos con Rai dirigiendo al equipo emeritense. Pero el último enfrentamiento oficial fue el de la campaña 21/22, con ambos en Segunda Federación: ganó el Mérida 1-2 con tantos de Artiles y Lolo Pla para los blanquinegros y Colau para los verdiblancos. Esa fue la última vez de verdad entre ambos.

Aparte de este, en el siglo XXI tan solo se han jugado cinco Cacereño-Mérida más. Tres en Tercera y dos en Segunda B. El primero de ellos fue tras la desaparición del CP, con el Mérida jugando bajo la denominación todavía de Promesas. En la primera jornada de la 2000/01 empataron a uno con goles de Doblas para los locales y Juanjo Serrano para los visitantes. Los dos siguientes, en Segunda B, serían triunfos del Cacereño: el primero por la mínima merced a un tanto de penalti del ahora técnico Julio Cobos y el segundo por 3-1 con goles locales de Joaquín y doblete de Enrique y de Pedro Antonio Benítez por parte visitante.

El de este sábado será el primer derbi oficial entre ambos que no se dispute ni en el campo del Cacereño ni en el campo del Mérida

Esta fue la última victoria del Cacereño sobre el Mérida en el Príncipe Felipe. Las dos siguientes, en Tercera, serían triunfo de los emeritenses y empate. La victoria data de la 04/05, por la mínima, con gol de Manuel Ángel. Y el empate pertenece al curso 18/19, con los dos equipos luchando por subir a Segunda B, con tantos de Neto para los verdes y luego de Cristo para los blanquinegros.

El primer Cacereño-Mérida se disputó el 23 de noviembre de 1924, que acabó con empate a tres en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Regional. La mayor goleada verde data del 28 de enero del 45, tras un 9-0 en la 18ª jornada de Tercera. La mayor goleada emeritense, por su parte, se produjo el 4 de septiembre del 96, en Copa del Rey, con un 1-5 en la primera ronda gracias a los tantos de Carlos por partida doble, Canabal, Radmanovic y Luis Sierra. El próximo también entrará en la historia: será el primero oficial que no se juegue ni en el campo del Cacereño… ni en el campo del Mérida.