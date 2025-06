Creételo, Mérida

La mayoría… cree. Sólo hay que ganar el partido en 90 minutos. Nada más. «Estamos, yo y los jugadores, convencidos de poder hacerlo. Solo ... tenemos una cosa en la cabeza, que es pasar la eliminatoria; sólo tenemos que hacer un gol más que ellos. Si hacemos dos, magnífico. Pero si sólo hacemos uno, forzaremos una prórroga que seguramente les ponga más nerviosos a ellos que a nosotros», puntualiza Guilló.

También es verdad que la mayoría de esa mayoría que cree, sabe que será muy difícil. «Que no, que no lo es tanto», interrumpe el entrenador del Mérida. «Es verdad que nos enfrentamos a un equipazo, pero nosotros tenemos potencial para ganarle a cualquiera. La afición tiene que entender que este equipo está capacitado para ganar, porque lo hemos hecho durante todo el año. Hay que analizar las cosas y entender cómo se perdió. No tenemos que volvernos locos ni ir desde el inicio para arriba. El partido tiene que ser largo».

Absolutamente nadie sabe qué pasará, pero si el partido se parece mucho al de hace siete días, el Mérida tendrá sus opciones. «Sigo convencido de que el equipo hizo en la ida muchas cosas para ganar y creo que nos merecimos más». Pero ya en esa ida la Real B jugó con el factor clasificación. Y ahora lo hará más, con casi esos 'dos' goles de ventaja que tiene. «No creo que ellos especulen con el resultado», opina Guilló. «Tienen buen trato de balón, normalmente presionan alto, cambian durante el partido… Tenemos que adaptarnos a lo que propongan. Yo tengo claro que puliendo los detalles que nos faltaron el otro día, seguramente estemos cerca de ganar el partido».

«Nosotros no hemos especulado nunca en toda la temporada, ni aún cuando nos hemos puesto por delante. Es que no sabemos hacerlo», explica el técnico donostiarra, Iosu Rivas. «Nosotros vamos a ir a sacar el partido sin pensar en el resultado. Vamos a ser el mismo equipo que hemos sido durante todo el año, con nuestros automatismos». Sí espera el entrenador vasco cambios en el Mérida, «pero no porque lo hicieran mal el otro día, sino porque intentarán buscar un atajo para hacernos más daño».

Cambios en el once

Como por ejemplo, guardase balas para la segunda parte. Lo que implicaría abordar las mismas dudas que en el choque de ida: quién será el pivote y quién ocupará el carril izquierdo. Lo normal sería que entrara Ganet para mandar a Liberto a la izquierda y a Álvaro Juan reservarlo para el tramo final. O incluso jugar la baza de Nil Jiménez para guardarse a Liberto también. Pero a estas alturas de la temporada todos conocemos a Sergi Guilló: puede incluso repetir el mismo 'once' que hace siete días. Además, recupera a Mizzian, ha viajado Tiago y sólo es baja segura el lesionado Luis Pareja.

Por su parte, la Real Sociedad no podrá contar con su portero titular, Aitor Fraga, a quien la selección sub-21 no le ha dejado quedarse una semana más. Sí recupera Iuso Rivas al delantero Sydney Osazuwa, ya recuperado de su lesión. «El resultado es corto, pero ellos se tendrán que abrir. En el Romano pudimos cerrar el partido si hubiéramos aprovechado esas transiciones en los minutos finales… pero también ellos tuvieron las suyas. Que esté tan abierto es bueno, así no perdemos la tensión competitiva que nos va a hacer falta».

A eso de las 19.00 horas (o 19.30 horas si hay prórroga), el Mérida estará ya de vacaciones o a un escalón de la Segunda. «No queremos que éste sea el último partido. Queremos jugar dos más y ojalá me tengáis que seguir viendo la cara dos previas más. Porque estamos muy convencidos y confiados en lo que hacemos y en lo que queremos. El equipo está como una moto».

A principios de semana, eran 300 entradas y dos autobuses gratis. A final de semana, tres autobuses y alrededor de 350 aficionados emeritenses en Zubieta. La última vez, a Ponferrada, fueron alrededor de 300. El Mérida de Milojevic fue con la desventaja de un gol a El Toralín y, a pesar de empezar perdiendo, acabó empatando y encerrando a la Ponferradina en su área. Sergi Guilló sabe de la fuerza de una afición que irá ubicada en la grada del monte. «Es una maravilla que nos acompañen. Ya nos encantó lo que tuvimos en la ida y ojalá podamos brindarle la victoria que no le brindamos el otro día. Que nos acompañen durante todo el partido, porque nuestra intención es pasar. Estoy convencido de que vamos a dar la cara y vamos a hacer un partido muy serio». El equipo viajó el viernes, entrenó el sábado en Zubieta y ha estado dos días concentrados en San Sebastián preparando el partido más importante del curso.