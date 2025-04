«He conseguido muchísimo más de lo que pensaba que podía lograr»

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO Jueves, 17 de febrero 2022, 07:15 Comenta Compartir

El destino ha querido que el último partido de Casto Espinosa no solo se quede en el recuerdo del portero de Pueblonuevo del Guadiana, sino también en el de muchos aficionados al fútbol en Almendralejo. Esa victoria en Irún, con un equipo repleto de jóvenes, siempre estará en la memoria del cancerbero. En ese encuentro paró un penalti y fue la figura del Extremadura. Se marcha por todo lo alto. Cuelga los guantes con 39 años, pero seguirá ligado al fútbol, ahora como agente de futbolistas.

-¿Ha llegado el momento de la retirada de Casto?

-Sí, totalmente. Tomé la decisión de que el Extremadura iba a ser mi último equipo y preparando otras cosas, poniendo la vista en otros objetivos e ilusionado también.

-¿Le hubiese gustado despedirse de otra manera del fútbol en activo?

-Me habría gustado terminar mi carrera en el campo, donde creo que debería haberlo hecho, pero por circunstancias que todos conocemos no ha podido ser y no he podido retirarme como me hubiera gustado. Estoy contento por mi trayectoria y feliz con lo que he conseguido. Me siento orgulloso de haber estado tanto tiempo jugando a fútbol.

-¿Esperaba una carrera tan larga, hasta los 39 años?

-Evidentemente no. Cuando uno es joven sueña con tener alguna oportunidad y jugar algunos partidos, y cuando consigues eso intentas que no sea algo eventual y luchas por eso. Cuando lo consigues no lo quieres soltar porque te has sacrificado mucho y has dejado de lado otras muchas cosas y te intentas mantener todo el tiempo posible. Lo he hecho porque me he encontrado bien hasta el final y disfrutando.

-Incluso después del Extremadura ha tenido ofertas para seguir jugando, lo que demuestra que aún tenía nivel para competir.

-Ha habido de todo, unos años mejor y otros peor. Me he intentado cuidar y no perder lo que ya tenía y tanto trabajo había costado conseguir. Me sentía feliz y realizado con mi vida. Algunos equipos se interesaron por mí, pero había sido complicado y traumático todo lo último y las ganas no eran las que tenían que ser. Si no iba a estar al cien por cien era mejor no jugar al fútbol.

-¿En qué momento se da cuenta de que se podía dedicar al fútbol?

-Va sucediendo. Primero en el pueblo y jugando con la selección extremeña, que te da la oportunidad, y te ficha el Mérida. Vas cumpliendo etapas y ves que no desentonas y que si confían en ti estás al nivel de tus compañeros. Empecé a creer en mí mismo más de lo que había hecho y eso fue decisivo. En este mundo necesitas confiar en ti más que nadie.

-Los comienzos no fueron fáciles en Mérida, Logroñés, Albacete…

-Fueron años duros. Eres joven y no puedes hacer lo que más te gusta, que es jugar. No confían en ti porque eres demasiado joven. En Mérida con la desaparición del club aceleró mi adaptación al fútbol y el ser fuerte, porque se unieron una serie de impagos y estar encerrados en el vestuario que me hizo madurar mucho. Al principio no lo ves así, pero me vino bien.

-¿La temporada en el Betis B en la 2007/2008 fue su trampolín?

-Las dos temporadas en Albacete también fueron importantes, porque venía de no haber jugado y en el filial me dieron mucha confianza porque entrenaba con el primer equipo. Crecí mucho y me sentí realmente portero e incluso debuté en Segunda División. Entrenaba con los del primer equipo y veía que competía con ellos y me vine arriba.

-Después vienen siete temporadas en el Betis, ¿es el club de su vida?

-Si no es el más importante, sí que es el que más repercusión ha tenido en mí. Es un club brutal y que tienes que estar ahí para entenderlo. Hemos ido a muchas ciudades, a muchos países, y siempre ha habido gente del Betis, y no poca. Es algo muy difícil de explicar lo que es vestir esa camiseta y tiene mucha responsabilidad.

-Tras el Betis, llegan varios años en Segunda e incluso un ascenso a Primera con Las Palmas.

-En Las Palmas se dio todo bien. Conseguimos el ascenso y jugué todo. Mi intención era seguir y jugar en Primera, pero durante la liga hubo mucho desgaste y había tenido algún desencuentro con el entrenador, Paco Herrera, y prefería ir a otro sitio, aunque fuese Segunda. El Almería me propuso un buen proyecto para subir y prefería estar en un sitio más a gusto. Y después de Alcorcón se abrió la posibilidad de jugar en la región. Fue una decisión premeditada y consensuada con la familia. Llevaba mucho tiempo fuera de casa y los abuelos habían tenido muy pocas oportunidades de estar con sus nietos y cuando vi que el final de mi carrera iba llegando pues conseguí unir todo: la familia y el fútbol. Además, podía aportar mi experiencia para ayudar a crecer al Extremadura.

-En el Extremadura nada más llegar no puede jugar durante seis meses al no tener ficha, ¿fueron inicios difíciles?

-Sabía dónde me metía. El club venía de una etapa muy larga en Tercera y con problemas en Segunda B y sabía que el Extremadura iba a tener un periodo de adaptación. Quería ayudar con mi experiencia. No me esperaba quedarme sin jugar seis meses, pero lo entendí a pesar de la desilusión. Intenté seguir mejorando para cuando me tocara y después fue un año muy bonito consiguiendo la permanencia.

-¿Cómo le ha marcado este último año en el Extremadura?

-El club no llegó nunca ese paso de profesionalizarse. Siguió mirando hacia atrás y con mucho recelo hacia adelante y al final se pagaron este tipo de errores con un proceso muy complicado. El año pasado ya tuvimos muchos problemas y creo que el club este año no tenía que haber competido porque ha sido un error y un calvario para todas las personas que hemos estado, incluso el presidente. A mí no me gustaría estar en su piel porque tiene que ser un calvario, independientemente de que sea el responsable.

-¿Se ha competido este año porque se han ocultado los problemas que ya tenía el club?

-Creo que las personas que decidieron seguir compitiendo tenían en mente que se podía salvar el club y que podían llegar inversores. Quiero pensar que ha sido así y que no ha sido un engaño, porque no tendría ningún sentido. No se ha sido lo suficientemente maduro y responsable para admitir la situación insostenible y que no se tenía que haber competido. Se han jugado con las familias y otras muchas cosas.

-Este año ensombrece todo. Aun así, ¿está contento con su carrera?

-Sí. He conseguido muchísimo más de lo que yo pensaba que podía conseguir al salir del pueblo. Estoy satisfecho. Lo único que me hubiese gustado es haber disfrutado un poco más de todo esto, porque va todo tan rápido que no lo valoras en el momento. Echo la vista hacia atrás y lo bueno siempre puede a lo malo. He conseguido muy buenos amigos e incluso voy a trabajar con muchos de ellos ahora. Eso lo puede decir poca gente, que cuenten contigo. Me siento muy orgulloso.

-En el plano negativo también tuvo que sufrir la pérdida de dos compañeros como Miki Roqué y José Antonio Reyes, ¿cómo se superan esos momentos?

-Los dos casos los tengo grabados en la memoria y los recuerdo como si fueran ayer mismo. El de Miki fue muy complicado porque se alargó mucho en el tiempo y es un palo para cualquiera. Lo estaba haciendo bien, jugando mucho, y le llegó esta noticia tan tremenda. Lo que vino después con tantas operaciones y tanto sufrimiento para nada fue complicado. En cuanto a Reyes íbamos a Cádiz y por Sevilla nos enteramos de lo que había pasado y nos quedamos en shock. Fue una situación bastante desagradable que no le deseo a nadie.

-La despedida de Irún será recordada por mucha gente.

-Fuimos con pocas ilusiones por ganar, la verdad, con pocos entrenamientos y se hablaba de todo mesoes de fútbol. Hicimos un excelente partido y la ilusión pudo a la experiencia. Conseguimos una victoria que deja un buen sabor de boca después de todo y la recuerdo con mucho cariño.

-¿Qué será lo próximo para Casto?

-Esta semana hemos tenido una reunión y he puesto mi vida en orden. Son amigos míos con los que voy a trabajar y tengo experiencia para ayudar con muchas cosas para los futbolistas, porque un representante tiene que estar siempre ahí.