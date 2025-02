El comandante Salmerón marca el plan de vuelo

El comandante Salmerón toma el mando y marca un nuevo plan de ruta. Necesita el Badajoz un cambio de rumbo y ese golpe de timón ... lo intenta dar con un piloto con muchas horas de vuelo en su hoja de servicios. José María Salmerón apenas ha tenido tres sesiones para reactivar a sus jugadores, pero confía en el plantel para emprender el despegue, a pesar de los escasos mimbres con los que cuenta. «Hemos tenido poco tiempo. Pero he visto muy buena predisposición. Están con muchas ganas de trabajar», apuntaba durante su presentación.

El preparador almeriense llega con el equipo en puestos de descenso y mermado por las bajas, con David Soto, Valcarce y Raúl Palma lesionados y Borja García y José Mas sancionados. «Sabemos que es una plantilla corta y esta semana tenemos cinco jugadores fuera. Tenemos unas circunstancias difíciles en ese sentido, pero lo asumimos con toda la responsabilidad y convencidos que va a salir todo bien». No es la situación ideal para un estreno, pero se adapta a las circunstancias y lo asume con reponsabilidad y tranquilidad. «Cuando viene un entrenador nuevo siempre hay una situación muy favorable y espero que se mantenga durante el tiempo», señaló. Ante este panorama la cantera vuelve a cobrar protagonismo. «Tenemos que contar con el filial, tenemos una plantilla corta y eso nos da para continuamente tener a tres o cuatro jugadores del filial entrenando con nosotros», sostiene. La duda reside en el lateral zurdo con Valcarce sin recuperarse, que parece la más preocupante de los tres, y sin ningún recambio específico para ese puesto. Salmerón tampoco podrá disponer de José Mas, su alternativa a pie cambiado en estos últimos partidos tras su expulsión frente al Racing de Ferrol. Así, la titularidad podría recaer en el canterano Edu Sánchez o reconvertir en central a Mancuso y pasar a Cordero a la banda porque Borja García todavía tiene que cumplir el segundo partido de sanción. «Ojalá podamos tener dos o tres chicos que tiren la puerta y puedan jugar», sostiene.

BADAJOZ-CEUTA CD BADAJOZ Kike Royo; Pérez Acuña, Mariano Gómez, Carlos Cordero, Edu Sánchez o Mancuso; Calderón, Javi Ros, Chendri, Alfaro; Zelu y Francis Ferrón.

AD CEUTA Gato; Alain, Lafarge, Télis, Alfonso; Antoñito, Casais, Adri Cuevas, Liberto Beltrán; Julio y Pablo.

ÁRBITRO Manrique Antequera (andaluz).

ESTADIO Y HORA Civitas Nuevo Vivero, 12.00 horas.

El lateral izquierdo es un problema que ya acusó el Badajoz el curso pasado y acabó con el canterano Josema Gallego siendo fijo en la segunda vuelta. Precisamente el de Tarifa regresa al Nuevo Vivero con el Ceuta junto a otro exblanquinegro como Adri Cuevas. El Ceuta tiene la baja de Alberto Reina al cumplir su segundo partido de sanción.

Salmerón tendrá su bautismo en un duelo de extrema urgencia, de ahí que el partido del Ceuta cobre mayor relevancia si cabe. «Nuestro primer objetivo es ganar el domingo». El nuevo técnico del Badajoz no piensa más allá de su primera cita para empezar a remontar el vuelo, sin proponerse más objetivos que ir partido a partido. «A corto plazo es ganar el domingo al Ceuta y a partir de ahí pensar en el siguiente partido. Salir lo más rápidamente que se pueda de esa zona problemática».

Tampoco le van mejor las cosas al Ceuta, que incluso cambió de entrenador dos jornadas antes tras arrastrar cuatro derrotas consecutivas. José Juan Romero cogió el relevo de Chus Trujillo en el banquillo caballa. «Será un partido duro, de tener paciencia. Saber que será un partido largo y apoyar en todo momento. Para sacar esto adelante necesitamos de todos», pide Salmerón. En ese sentido, el preparador blanquinegro espera contar con ese plus que ofrece el Nuevo Vivero. «Prefiero una afición exigente y que apoye en todo momento, aunque vayan las cosas mal y al final si nos tienen que gritar que nos griten», subraya.

El Ceuta, con dos puntos menos, recela de un Badajoz también en problemas. «Al cambiar de entrenador es una incógnita lo que nos podamos encontrar», apuntaba José Juan Romero.

Salmerón tiene ganas de comenzar su nueva etapa en el Nuevo Vivero. «Es un campo que me encanta, el césped, me encanta la ciudad y la afición». A pesar de haber perdido un ascenso con el UCAM. «Me acuerdo de ese momento. Fue un día muy triste para mí. He venido varias veces y he sacado buenos resultados. Sin embargo en el último partido perdí un ascenso aquí con el Ibiza. Ojalá sea buen año y sea un estadio del que me acuerde toda la vida, no con la sensación de irme en ese partido que perdimos que hizo que no estuviéramos en Segunda. Fue al día siguiente del Badajoz, en ese sentido vamos de la mano».