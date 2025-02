Carvalho y Herculano confían en el trampolín del Mérida

Miguel Carvalho Vianna (Curvelo, Brasil, 2005) quería seguir creciendo, pero el Espanyol no le facilitaba las herramientas que necesitaba. Así que ha firmado por el Al Qadsiah saudí y decidido terminar esta segunda vuelta de la temporada cedido en el Mérida. «Necesitaba coger otras oportunidades ... para llegar al fútbol profesional y mi familia y yo creemos que este paso es muy importante». Herculano Bucancil Nabian (Bissau, Guinea, 2004) busca romper todas las expectativas depositadas en él desde que debutó en las selecciones inferiores de Portugal. «Cualquier futbolista se pregunta qué nos hace falta para dar ese salto. Tuve una lesión a principios de la pretemporada pasada y una también al inicio de este curso. Pero ya estoy listo».

Los presentó el secretario técnico júnior del club desde el pasado mes de septiembre, Guillem Turne, en las instalaciones de uno de los principales patrocinadores de la entidad, Raratrans: «Miguel es un centrocampista de corte ofensivo que se desenvuelve bien en todas las facetas del ataque, en banda y mediapunta. Es zurdo, con buen golpeo y capacidad de filtrar pases. Y Herculano es un delantero centro al que le gusta pisar área y se desenvuelve bien en los duelos».

«Desde el primer momento me interesó venir a Mérida», se presentó el recientemente campeón de Europa con la selección española sub-19. «No hay mejor sitio que este para dar el siguiente salto en mi carrera. Puedo encajar muy bien con el estilo agresivo que tiene el equipo sobre todo en el último tercio, bien en la mediapunta, en banda o de 'ocho'. Sea de titular o de suplente, lo que quiero es aportar al equipo».

«Este es un paso adelante para seguir creciendo en mi carrera», se arrancó en portugués Herculano Nabian, cedido por el Empoli italiano tras una primera vuelta en la Segunda División de Portugal. «Soy competitivo, le doy mucho trabajo a las defensas contrarias y, aunque parezca que no, soy técnico, me desenvuelvo bien. Físicamente me encuentro muy bien y estoy a disposición del míster para ya. Si el próximo partido fuera mañana, ya estaría para jugar».