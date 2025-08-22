El Cacereño recibe una charla sobre el VAR

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:08 Comenta Compartir

Hace unos días fue el Mérida el que recibió una ponencia en la que se desgranaron las claves del sistema de videoarbitraje que se estrena en la categoría de bronce y este jueves le tocó el turno al Cacereño. Guillermo Conejero Sánchez, colegiado del comité extremeño que arbitra en Primera RFEF, fue el encargado de dar a conocer las directrices referentes a la implementación tecnológica conocida como Football Video Support (FVS) o ‘VAR barato’, al tratarse de una variante del que se usa en el fútbol profesional. El entrenador verdiblanco, Julio Cobos, se manifestó crítico sobre su implantación hace unos días, argumentando que le genera muchas dudas y que considera que complica más la labor al trencilla principal.