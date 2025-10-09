HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
El estadio Príncipe Felipe ya está preparado para recibir al Tenerife en su primer partido de la temporada. JORGE REY
Primera RFEF

El Cacereño programa una fiesta para su regreso al Príncipe Felipe

El club verdiblanco cita a sus aficionados a las 14.00 horas para una jornada de convivencia con paella, montaditos, hamburguesas, música y castillos hinchables

R. H.

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:24

Comenta

Se ha hecho de rogar, pero el ansiado regreso al Príncipe Felipe será una realidad este domingo. Por fin el Cacereño podrá estrenar su condición de equipo Primera RFEF en su estadio. Y lo hará con un cartel de lujo en uno de los partidos más atractivos de la categoría. El histórico Tenerife visita el Príncipe Felipe (domingo, 21.00 horas) y lo hace como líder intratable con pleno de seis victorias.

La afición del Cacereño ha tenido que esperar hasta la séptima jornada para poder ver a su equipo en su casa. Pero la deseada vuelta merecerá más la pena.

Y para animar aún más este día tan especial, el club verdiblanco ha programado una fiesta como previa al partido y anterior recibimiento a la Dragoneta. Los seguidores cacereños están citados a partir de las 14.00 horas en el estadio para disfrutar de una jornada de convivencia en la que habrá paella, hamburguesas, montaditos, prueba, servicio de barra y castillos hinchables para los más pequeños, todo amenizado por Animatx y la restauración a cargo de Tapería 13 de Junio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  4. 4 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  5. 5 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  6. 6

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  7. 7

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  8. 8 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  9. 9

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  10. 10 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño programa una fiesta para su regreso al Príncipe Felipe

El Cacereño programa una fiesta para su regreso al Príncipe Felipe