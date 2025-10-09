El Cacereño programa una fiesta para su regreso al Príncipe Felipe
El club verdiblanco cita a sus aficionados a las 14.00 horas para una jornada de convivencia con paella, montaditos, hamburguesas, música y castillos hinchables
R. H.
Badajoz
Jueves, 9 de octubre 2025, 21:24
Se ha hecho de rogar, pero el ansiado regreso al Príncipe Felipe será una realidad este domingo. Por fin el Cacereño podrá estrenar su condición de equipo Primera RFEF en su estadio. Y lo hará con un cartel de lujo en uno de los partidos más atractivos de la categoría. El histórico Tenerife visita el Príncipe Felipe (domingo, 21.00 horas) y lo hace como líder intratable con pleno de seis victorias.
La afición del Cacereño ha tenido que esperar hasta la séptima jornada para poder ver a su equipo en su casa. Pero la deseada vuelta merecerá más la pena.
Y para animar aún más este día tan especial, el club verdiblanco ha programado una fiesta como previa al partido y anterior recibimiento a la Dragoneta. Los seguidores cacereños están citados a partir de las 14.00 horas en el estadio para disfrutar de una jornada de convivencia en la que habrá paella, hamburguesas, montaditos, prueba, servicio de barra y castillos hinchables para los más pequeños, todo amenizado por Animatx y la restauración a cargo de Tapería 13 de Junio.