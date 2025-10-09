El Cacereño programa una fiesta para su regreso al Príncipe Felipe

El estadio Príncipe Felipe ya está preparado para recibir al Tenerife en su primer partido de la temporada.

Se ha hecho de rogar, pero el ansiado regreso al Príncipe Felipe será una realidad este domingo. Por fin el Cacereño podrá estrenar su condición de equipo Primera RFEF en su estadio. Y lo hará con un cartel de lujo en uno de los partidos más atractivos de la categoría. El histórico Tenerife visita el Príncipe Felipe (domingo, 21.00 horas) y lo hace como líder intratable con pleno de seis victorias.

La afición del Cacereño ha tenido que esperar hasta la séptima jornada para poder ver a su equipo en su casa. Pero la deseada vuelta merecerá más la pena.

Y para animar aún más este día tan especial, el club verdiblanco ha programado una fiesta como previa al partido y anterior recibimiento a la Dragoneta. Los seguidores cacereños están citados a partir de las 14.00 horas en el estadio para disfrutar de una jornada de convivencia en la que habrá paella, hamburguesas, montaditos, prueba, servicio de barra y castillos hinchables para los más pequeños, todo amenizado por Animatx y la restauración a cargo de Tapería 13 de Junio.