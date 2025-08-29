El Cacereño se estrena en el fútbol semiprofesional ante otro ascendido

R. H. Cáceres Viernes, 29 de agosto 2025, 20:31 Comenta Compartir

El sueño del Cacereño en la Primera RFEF comienza este sábado (17.00 horas) en el histórico Estadio Municipal de Pasarón, donde los verdes medirán fuerzas con el Pontevedra en un duelo entre dos equipos recién ascendidos que comparten un mismo objetivo: consolidarse cuanto antes en la categoría. El encuentro, además, ha sido escogido por la plataforma Movistar para su estreno en el fútbol de bronce.

El equipo de Julio Cobos encara este estreno con la ilusión propia de un debut en una división nueva para la mayoría de sus futbolistas. «La pretemporada se hace eterna. Lo que queremos es competir, que haya algo más en juego. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de que empiece la liga», señalaba el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

No será la primera vez que Cobos se siente en el banquillo visitante de Pasarón. Hace 15 años, siendo segundo entrenador de José Luis Montes, el técnico vivió allí un debut soñado: el Cacereño ganó 1-2 en Pontevedra. Ahora, con la máxima responsabilidad sobre sus hombros, Cobos espera repetir la historia, aunque es consciente de la dificultad del rival. «El Pontevedra es un equipo muy parecido a nosotros, con jugadores jóvenes, con hambre y con aspiraciones de salvar la categoría. Además, tiene futbolistas experimentados como su capitán Álex González. Sabemos que será un partido muy exigente», apuntó.

El club verdiblanco afronta la Primera RFEF con una plantilla profundamente renovada. Solo siete jugadores continúan del bloque que logró el ascenso, todos ellos en el perfil defensivo. La dirección deportiva ha trabajado intensamente para completar un grupo competitivo en una categoría mucho más exigente. Sin embargo, el equipo llega al estreno con una mala noticia: la grave lesión de Marchena, uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla. El futbolista, que podía actuar tanto de central como en otras posiciones, cayó en el último amistoso de pretemporada y se perderá toda la temporada. «Es un palo muy duro, sobre todo porque lo estaba haciendo muy bien y nos daba soluciones en varias posiciones. Además, es un chico que se había integrado fenomenal en el vestuario. Pero esto es el fútbol: aparecen problemas y hay que buscar soluciones», lamentó Cobos.

Pontevedra: Edu Sousa; Garay, Andrés, Miki, Expósito; Hervías, Canosa, Yelko Pino, Álex González; Brais Abelenda, Alain Ribeiro. - Cacereño: Diego Nieves; Joserra, Adri Crespo, Emi, Iván Martínez; Deco, Javi Ajenjo, Rementeria, Iván Fernández; Carlos González y Diego Gómez. Árbitro: Francisco García Riesgo (asturiano).

Estadio y hora: Pasarón, 17.00 horas (Movistar TV).

El técnico confirmó que el club intentará acudir al mercado para encontrar un recambio antes del cierre oficial de inscripciones. «Queríamos tener una plantilla de 22 jugadores, ahora mismo somos 21 y necesitamos cubrir esa baja. Vamos a intentar por todos los medios traer un refuerzo antes del día 1», explicó.

Tampoco llegan al cien por cien jugadores como Javi Barrio y Sanvi, lo que complica aún más la confección del once inicial. Aun así, Cobos confía en la fortaleza colectiva y en la ambición de un grupo que, en su mayoría, debuta en la categoría. «La Primera RFEF es muy desconocida para nuestros jugadores. Solo tres de los fichajes tienen experiencia previa en esta liga. Pero todos tienen muchas ganas de competir», afirmó.

Un rival muy renovado

El rival, por su parte, también ha experimentado una importante renovación. El Pontevedra mantiene únicamente a seis futbolistas de la plantilla que logró el ascenso. Su entrenador, Rubén Domínguez, afronta además su estreno oficial en el banquillo granate. «El Cacereño es un rival intenso, que aprieta mucho. Sabemos que será un rival directo por la salvación y tenemos que empezar sumando en casa», declaró en la previa. Los gallegos llegan con toda la plantilla disponible, incluido el reciente fichaje Luisao Macías, que ya entrará en la convocatoria.

Para el Cacereño, el debut supone mucho más que tres puntos en juego: es el primer paso en una competición que supone un salto de nivel en todos los sentidos. «Tenemos muchas ganas, los jugadores están deseando empezar. Es una categoría exigente, pero estamos preparados para competir», aseguró Julio Cobos.