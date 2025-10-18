El Cacereño busca en Lezama un golpe de autoridad para seguir creciendo

R. H. Cáceres Sábado, 18 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El Cacereño se presenta este domingo en Bilbao con el pecho inflado y la ambición intacta. Después de convertirse en el primer equipo capaz de frenar al sólido líder Tenerife, los verdiblancos afrontan una nueva prueba de fuego ante un rival que parece infranqueable en su propio feudo: el Athletic Club B. La cita, a las 20.30 horas en Lezama, se presenta como un reto mayúsculo para los de Julio Cobos, que persiguen seguir sumando puntos y, si es posible, firmar su primera portería a cero lejos del Príncipe Felipe.

El empate ante el Tenerife dejó una sensación de orgullo y crecimiento en el vestuario. No solo por puntuar frente a un conjunto que va «dos o tres escalones por delante del resto», como reconoció Cobos, sino porque el equipo mostró una solidez inédita hasta ahora. «Si queremos cumplir objetivos, tenemos que ser capaces de dejar la portería a cero en muchos partidos. Así siempre sumaremos», subrayó el técnico.

El desafío, sin embargo, será enorme. En los casi dos meses de competición disputados, el filial rojiblanco no ha perdido en casa y ni siquiera ha recibido un gol. Es el único equipo del Grupo 1 de Primera Federación que mantiene su portería imbatida como local. Eso sí, tampoco es un conjunto arrollador en ataque: solo ha marcado dos tantos en Lezama. Aun así, su fiabilidad defensiva y su presión constante lo convierten en uno de los rivales más incómodos del campeonato.

«Vamos a jugar en un campo muy bueno y contra un rival con jugadores desequilibrantes, de los que pronto veremos en Primera División. Nos obligará a correr mucho y a estar muy concentrados», advirtió Cobos, consciente del nivel técnico del conjunto bilbaíno. «Para sumar, hay que ser muy solidarios y comportarse como un verdadero equipo», aseveró.

Athletic B: Santos, Irurita, Izagirre, De Luis, Alday, Eder García, Selton, Adrián Pérez, Ibon Sánchez, Buján e Ibai Sanz. - Cacereño: Diego Nieves, Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Sanvi, Joserra, Deco, Diego Guti, Raúl Sanchís, Berlanga y Diego Gómez. Árbitro: Armando Ramo Andrés (aragonés).

Estadio y hora: Lezama, 20.30.

El técnico verdiblanco deberá reestructurar su defensa por la baja de Iván Martínez, sancionado tras su expulsión ante el Tenerife. Su ausencia es sensible, ya que el central ha sido un fijo en el eje de la zaga desde el inicio de la temporada. Cobos recupera, eso sí, a Iván Fernández, y mantiene la duda de Javi Ajenjo, mientras que Carlos González está prácticamente descartado. «No me gusta acordarme de los que no están. Es una oportunidad para otros jugadores, y estoy seguro de que responderán igual de bien», apuntó.

En lo táctico, Cobos no descarta repetir el esquema de tres centrales que tan buen resultado dio ante el Tenerife. «Lo decidiremos a última hora. Ya sabéis que me gusta jugar con cuatro atrás, pero hay que adaptarse al rival. Ante el Tenerife entendimos que necesitábamos tres centrales, y ahora valoraremos lo que más convenga».

El Cacereño llega a la cita con siete puntos, uno por debajo de la zona de permanencia, y quiere aprovechar el impulso anímico del último encuentro para seguir escalando. «Estamos muy ilusionados, con ganas de seguir haciendo cosas bonitas en la categoría y de ver si somos capaces de ganar en casa del Athletic», concluyó Cobos.