Busi y diez más

Aunque el Mérida del curso pasado disfrutó de nombres como los de Dani Lorenzo, David Larrubia, Nacho González o Álvaro Ramón, entre otros, el más ... elogiado públicamente por Juanma Barrero fue, de largo, Daniel Rodríguez Vázquez (Madrid, 1997). O sea, Busi. «Tiene menos minutos de los que se merece por cómo trabaja en los partidos y en los entrenamientos», vino a repetir constantemente el ex técnico del Mérida. Tras el empate del sábado ante el Córdoba, fue David Rocha el que se volvió a acordar del mediocampista madrileño.

Y lo hizo porque algunos aficionados le reprocharon con pitos su error en el segundo tanto visitante, cuando intentó darle salida a una jugada de espuela, de espalda a la presión del cordobesista Calderón. «Me duele mucho que la gente pueda pitar a Busi. El foco no puede ser el jugador que menos se rinde de los 22 futbolistas que están en el campo. Aquí nos equivocamos y fallamos todos. Pero a Busi tenemos que valorarlo como se merece por la manera que tiene de apretar», reivindicó David Rocha.

«Venimos de una situación límite, donde estábamos a ocho puntos de la salvación», continuó el técnico emeritense. «Sabíamos que algún día volveríamos a perder, que el rival que teníamos enfrente encima era el mejor de la categoría en este momento… Yo no le puedo pedir más a los aficionados por el año que les estamos dando, pero al igual que dije que el día del Castellón o el Atlético Baleares el partido lo ganan ellos, también digo que este último partido lo empatan ellos por cómo estuvieron en la segunda mitad. Pero en la primera… cuando la gente duda un poco, a nosotros nos cuesta más».

Mensaje en redes

En la noche del domingo, el propio Busi colgó en sus redes un extracto de la carta que en su día publicó en AS Carlos Matallanas, futbolista y periodista que falleció de ELA en 2013: «Y es que en el terreno de juego no hay árboles donde esconderse y acabas siendo muy consciente de qué has hecho mal o bien, por qué lo has hecho así y en qué puedes mejorar. Porque siempre se puede mejorar. No lo olviden: siempre. (…) Y también disfruté compartiendo esfuerzos al lado de gente mejor que yo, sin que la envidia jamás apareciese porque, sencillamente, los mejores me hacían mejor a mí. Y porque aprendí muy pronto que hasta los mayores cracks de cualquier disciplina acaban necesitando de la ayuda y comprensión de quienes les rodean para ser aún más grandes y poder aspirar a las más altas cotas».

Cuando Busi firmó por el Mérida, procedente del Navalcarnero de Segunda RFEF, en las oficinas del Romano no se contemplaba el ascenso que meses después se celebraría en La Nucía. Aún así, junto a Kamal, Viñuela y Akito, los otros nombres que se firmaron antes de acabar aquella temporada, el mediocentro madrileño formó parte de la plantilla que debutó en Primera RFEF el curso pasado. Juanma Barrero no lo vio como pivote y le encontró una ubicación en la banda, y ahí empezó a desempeñarse una vez entrada ya la temporada: jugó 32 partidos, 10 de ellos como titular.

Este curso es aún más indiscutible. También por banda derecha, lleva 28 partidos jugados y 23 de ellos como titular. Sus piernas y su tenacidad en la presión y en las ayudas defensivas son indispensables para cualquier entrenador. Una implicación que no solo demuestra en los partidos, sino también en el día a día en los Campos de la Federación, de ahí la defensa de todos sus técnicos. Además, nunca se ha lesionado desde que llegó al Romano, a pesar de su despliegue físico y teniendo en cuenta el historial en la enfermería emeritense estos últimos años.

El sábado, para acertar en la presión que pretendía el cuerpo técnico, David Rocha lo cambió de la banda al medio en la segunda parte, y el equipo empezó a responder mucho mejor. «Sabíamos que, si no apretábamos bien, nos iban a pillar a la contra e íbamos a sufrir. Y ahí hemos empezado a dudar. En la segunda parte tocamos algunas cosas y empezamos a no dudar, nadie reculó hacia atrás, y por eso robamos alto y pudimos finalizar», explicó Rocha tras el partido.

A la espera por tanto de saber qué tiene Mizzian (no jugó la última jornada por una molestia en el abductor y será sometido a pruebas esta semana), de si se recupera o no Elejalde y ante las bajas seguras de Felipe Alfonso por sanción y Álvaro Juan y Padilla por lesión, el próximo domingo, en el vital y trascendental partido en feudo del colista Recreativo Granada, serán Busi y diez más.